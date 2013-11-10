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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۴۹

هفته نهم لیگ آزادگان/

شکست خانگی تیم فوتبال گیتی‌پسند مقابل نساجی مازندران/ راه دور گیتی برای صعود به لیگ برتر

شکست خانگی تیم فوتبال گیتی‌پسند مقابل نساجی مازندران/ راه دور گیتی برای صعود به لیگ برتر

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان در هفته نهم لیگ آزادگان کشور متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان که عصر امروز در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به مصاف نساجی مازندران رفت، در نهایت متحمل شکست شد.

این تیم اصفهانی هفته گذشته بعد از شکست مقابل گهر درود، مقابل گل گهر سیرجان به پیروزی رسید اما بار دیگر در خانه متحمل شکست شد.

گیتی‌پسند عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از نساجی مازندران میزبانی می‌کرد و در نهایت با نتیجه یک بر صفر از این تیم شمالی شکست خورد.

این بازی در شرایطی آغاز می‌شد که گیتی‌پسند برای رسیدن به جمع تیم‌های بالای جدولی، به سه امتیاز مسابقه احتیاج داشت اما گل دقیقه 84 میلاد عامل باعث شد که تیم اصفهانی از نساجی شکست بخورد.

تیم نساجی همچنین در دقیقه 11 بازی یک ضربه پنالتی را از دست داد تا گیتی‌پسندی‌ها تنها با یک گل متحمل شکست شوند.

گیتی‌پسند با این شکست دوباره خانگی تنها 10 امتیاز دارد و در پایان هفته نهم در جایگاه هفتم گروه الف لیگ آزادگان قرار دارد.

گفتنی است، علی جنتی، رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی‌پسند در پایان بازی این تیم مقابل گهر درود در هفته هفتم، به دلیل نتایج ضعیف این تیم در مسابقات لیگ آزادگان، 10 درصد از قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم را کسر کرد.

گیتی‌پسند در پایان فصل گذشته پس از سال‌ها غیبت نمایندگان اصفهان در مسابقات لیگ آزادگان، به لیگ دسته اول صعود کرد تا نماینده اصفهان در این رقابت‌ها باشد.

کد مطلب 2173513

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