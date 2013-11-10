به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های والیبال ذوب‌آهن اصفهان و شهرداری پیشوا در چارچوب رقابت‌های هفته دوم مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور، عصر یکشنبه در ورزشگاه ملت اصفهان آغاز شد.

این دیدار که نخستین دیدار ذوب‌آهن در مسابقات لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور به شمار می‌رفت، با عملکرد خوب تیم اصفهانی همراه بود و سبزپوشان اصفهانی توانستند در پایان این مسابقه به پیروزی برسند.

ذوب‌آهن که پس از چند فصل دوری از والیبال، از ابتدای فصل جاری اقدام به حضور در لیگ والیبال کرده، در گام نخست مسابقات لیگ دسته اول والیبال عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید.

تیم اصفهانی توانست در سه ست متوالی مقابل شهرداری پیشوا به پیروزی برسد و در نهایت 3 امتیاز این مسابقه را ازآن خود کند.

ذوب‌آهن در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳، در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ و در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ مقابل شهرداری پیشوا به برتری رسید و پیروز این مسابقه شد.

تیم اصفهانی با پیروزی در این مسابهق 3 امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به سایر تیم‌های گروه خود، در جایگاه سوم جدول لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور قرار گرفت.