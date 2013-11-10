مشکل شیرابه زباله های ساری حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی عصر یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند که با حضور فرمانداران استان برگزار شد با اشاره به بازدید استاندار از مرکز دپو زباله ساری گقت: یک میلیارد و 200 ملیون تومان برای حل مشکل شیرابه زباله ساری با دانشگاه نوشیروانی بابل بسته شده است.

واحدی افزود: زباله حریم راههای منتهی به ساری با کمک پیمانکار اداره راه و شهرسازی ساری حل شده است.

وی با ابراز نارضایتی از انباشت نخاله های ساختمانی در جای جای ساری افزود: حمل نخاله های ساختمانی ساری به محل قبلی دپو زباله در سمسکنده دردستور کار است.

جواد واحدی از انتقال زباله به 130 کیلومتری سمنان اشاره کرد و افزود :این جانمای در حوضه سمنان در حال انجام شدن است و آلودگی زیست محیطی باعث ایجاد مشکل در این منطقه هم شده است.

وی گفت : با پیشنهاد سازمان محیط زیست راه اندازی دستگاه کمپوست عملیاتی گردد و زباله های خشک و تر برای جانمایی و جابه جایی بهتر از یکدیگر تفکیک شود.

فرماندار ساری با اشاره به جانمایی زباله های ویژه ساری و انعقاد قرار داد برای جا نمایی این زباله به نوع و چگونگی این زباله ها هیچ اشاره ای نکرد.