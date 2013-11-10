ابراز خوش بینی یوکیا آمانو درباره دستیابی به توافق با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، یوکیا آمانو ضمن ابراز امیدواری درباره دستیابی به توافق با ایران در زمینه هسته ای با وجود عدم پیشرفت مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو گفت: مذاکرات میان ایران و کشورهای بزرگ که بدون دستیابی به توافق به پایان رسید مختلف،مستقل و جدا از مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با تهران است.

وی اعلام کرد: ایران پیشنهاد جدیدی را به آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه گذشته داده است که شامل اقدامات عملی برای تقویت همکاری و گفتگو است و امیدواریم که بتوانیم بر این اساس عمل کنیم.