  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۱۶

ابراز خوش بینی یوکیا آمانو درباره دستیابی به توافق با ایران

ابراز خوش بینی یوکیا آمانو درباره دستیابی به توافق با ایران

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره دستیابی به توافق با ایران در خصوص برنامه هسته ای صلح آمیز آن ابراز خوش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، یوکیا آمانو ضمن ابراز امیدواری درباره دستیابی به توافق با ایران در زمینه هسته ای با وجود عدم پیشرفت مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو گفت: مذاکرات میان ایران و کشورهای بزرگ که بدون دستیابی به توافق به پایان رسید مختلف،مستقل و جدا از مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با تهران است.

وی اعلام کرد: ایران پیشنهاد جدیدی را به آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه گذشته داده است که شامل اقدامات عملی برای تقویت همکاری و گفتگو است و امیدواریم که بتوانیم بر این اساس عمل کنیم.

کد مطلب 2173519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها