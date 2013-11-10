به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کانون شیفتگان آفتاب دوازدهم روستای شهنیا عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: ایام محرم یادآور جانبازی و ایثارمردان و زنانی است که همراه با قافله سالار شهیدان دشت نینوا برای محو ظلم و سیاهی در برابر لشکر عظیم دشمنان اسلام ایستادند و مظلومانه خون خود را فدا کردند و به دیدار پروردگار شتافتند.

حسین طاهری افزود: به همت کانون شیفتگان آفتاب دوازدهم روستای شهنیاء و با همکاری مردم، دهیاری و شورای اسلامی روستا نمایشگاهی از صحنه های مرتبط با واقعه عاشورا نظیر خرابه شام، تل زینبیه، چاه و نخلستان کوفه،رود فرات، ضریح مطهر امام حسین(ع)، تصاویر شهدای روستا و خادمان سالار شهیدان در این روستا برپا شده است.

وی با بیان اینکه مردم علاقه زیادی نسبت به برپایی این نمایشگاه داشته اند، اضافه کرد:عشق مردم به اهلبیت(ع) و زنده نگه داشتن نهضت عاشورا در عمق جان شیعیان و دوستداران اباعبدالله نفوذ کرده است و هر کس به گونه ای می‌کوشد قدمی در مسیر شهدای کربلا بردارد و این علاقه تا قیامت ادامه دارد.

طاهری خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا 25 آبان ادامه دارد که مردم می توانند از آن بازدید کنند و گوشه کوچکی از واقعه خونبار عاشورا را در ذهن تداعی کنند و برای بقای انقلاب حسینی مشارکت کنند.