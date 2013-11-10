  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۵۰

به‌مناسبت محرم؛

نمایشگاه دلسوختگان اهل‌بیت(ع) در روستای شهنیاء بردخون افتتاح شد

نمایشگاه دلسوختگان اهل‌بیت(ع) در روستای شهنیاء بردخون افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: نمایشگاه دلسوختگان اهل‌بیت(ع) به مناسبت ایام محرم در روستای شهنیاء بردخون افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کانون شیفتگان آفتاب دوازدهم روستای شهنیا عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: ایام محرم یادآور جانبازی و ایثارمردان و زنانی است که همراه با قافله سالار شهیدان دشت نینوا برای محو ظلم و سیاهی در برابر لشکر عظیم دشمنان اسلام ایستادند و مظلومانه خون خود را فدا کردند و به دیدار پروردگار شتافتند.

حسین طاهری افزود: به همت کانون شیفتگان آفتاب دوازدهم روستای شهنیاء و با همکاری مردم، دهیاری و شورای اسلامی روستا نمایشگاهی از صحنه های مرتبط با واقعه عاشورا نظیر خرابه شام، تل زینبیه، چاه و نخلستان کوفه،رود فرات، ضریح مطهر امام حسین(ع)، تصاویر شهدای روستا و خادمان سالار شهیدان در این روستا برپا شده  است.

وی با بیان اینکه مردم علاقه زیادی نسبت به برپایی این نمایشگاه داشته اند، اضافه کرد:عشق مردم به اهلبیت(ع) و زنده نگه داشتن نهضت عاشورا در عمق جان شیعیان و دوستداران اباعبدالله  نفوذ کرده  است و هر کس به گونه ای می‌کوشد قدمی در مسیر شهدای کربلا بردارد و این علاقه تا قیامت ادامه  دارد.

طاهری خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا 25 آبان ادامه دارد که مردم می توانند از آن بازدید کنند و گوشه  کوچکی از واقعه خونبار عاشورا را در ذهن تداعی کنند و برای بقای انقلاب حسینی مشارکت کنند.

کد مطلب 2173528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها