باید قدردان حمایت ها و اظهار لطف مراجع عظام تقلید نسبت به دولت باشیم

یه گزارش خبرگزاری مهر،جلسه هیئت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

رییس جمهور در ابتدای این جلسه وجود مراجع عظام تقلید را از نعمات و برکات الهی دانست و از مساعدت، حمایت و اظهار لطف و محبت آنان به دولت تدبیر و امید و خدمتگزاران مردم، تقدیر و تشکر کرد.

روحانی اظهار داشت: همه ما باید قدر این حمایت های ارزشمند را بدانیم و به گونه ای حرکت کنیم که این لطف و رحمت استمرار یابد.

در جلسه امروز هیئت دولت محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گزارشی از روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ در ژنو را به هیأت وزیران ارائه کرد.



همچنین براساس تصمیم امروز هیأت وزیران، ارایه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور، از قبیل انجام واردات مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز حاصله به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های کشور، منوط شد.

در ادامه، دولت مجوز امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را صادر کرد.

تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی نیز پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای دولت رسید.

اختصاص اعتبار به منظور تکمیل تجهیزات شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نیز اختصاص اعتبار جهت مقابله با پدیده‌های مخرب جوی از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز هیأت دولت تصویب شد.