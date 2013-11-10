جزئیات سوءقصد به معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت/ شلیک در داخل خودرو

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ساعت 20 و 50 دقیقه امروز وقوع قتلی در خیابان گلبرگ تهران به پلیس اطلاع داده شد که در ادامه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی همراه قاضی سپیدنامه بازپرس ویزه قتل در محل جنایت حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد که مقتول بر اثر شلیک گلوله به سرو سینه اش به قتل رسیده است. جسد وی در داخل خودروی پژو پارس مشکی رنگش از سوی عابران کشف شده بود.

این مقام افزود: در ادامه بررسی ها مشخص شد که مقتول صفدر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت است که قربانی سوءقصد شده است. هم اکنون با دستور فرمانده انتظامی تهران بزرگ چند گروه از ماموران پلیس آگاهی و امنیت تحقیقات برای افشای راز این سوءقصد را آغاز کرده اند.

وی خاطر نشان کرد؛ با توجه به صحنه جرم این احتمال وجود دارد که ضارب داخل خودرو نشسته بوده و پس از تیراندازی از محل فرار کرده است. پوکه ها نیز در محل تیراندازی کشف شده است.