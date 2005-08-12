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۲۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۰۲

در واكنش به اعتراضات گسترده به اين طرح :

شارون: به مخالفت ها با خروج از غزه اهميت نمي دهم

شارون: به مخالفت ها با خروج از غزه اهميت نمي دهم

نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام كرد: مخالفت ها با طرح خروج از غزه هيچ تاثيري بر اجراي آن نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي در مصاحبه با روزنامه يديعوت آهارنوث اعلام كرد: اگر چه مخالفت هاي زيادي با طرح خروج از غزه انجام شده است، اما من به هيچ وجه از اجراي اين طرح احساس تاسف نمي كنم.

وي در ادامه گفت: اگر مخالفت ها از اين هم گسترده تر شود، باز هم اين طرح را ادامه خواهم داد.

شارون تاكيد كرد: ما از اين پس درباره  اين موضوع بيشتر توضيح مي دهيم و تغييراتي كه در حزب ليكود ايجاد مي شود نيز احتمالا در زمينه كاهش مخالفت ها موثر خواهد بود.

نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنين خبر داد دوشنبه شب خطاب به مردم اسراييل درباره طرح خروج از غزه صحبت مي كند.

کد مطلب 217356

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