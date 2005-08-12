گاردين: درنبرد ديپلماتيك هسته اي تهران برنده شد و اروپا در موضعي تدافعي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه گاردين درباره برنامه هاي هسته اي ايران در شماره امروز خود نوشت: قدرت هاي اصلي اروپايي شب گذشته به آژانس بين المللي انرژي اتمي فشار آوردند تا از ايران بخواهد برنامه هسته اي خود را به طور كامل متوقف نمايد. اما به نظر مي رسد در اين جدال ديپلماتيك ايران برنده شده است.

پس از چند روز گفتگو پشت درهاي بسته و و نبرد براي چگونگي لحن قطعنامه اي كه درباره برنامه هاي هسته اي ايران صادر مي شود، سرانجام كشورهاي اروپايي توانستند آژانس را مجاب كنند كه ايران را به توقف برنامه هاي هسته اي فراخواند.

گاردين با اشاره به اينكه قطع نامه كشورهاي اروپايي با مخالفت البرادعي و 15 عضو از 35 عضو شوراي حكام روبرو شد، نوشت: اما اروپايي ها نمي دانند با اين فشار در واقع منجر به برنده شدن ايران در اين بازي شدند.

در ادامه آمده است: از آنجايي كه ايران پيشنهاد اروپا را درباره برنامه هاي هسته اي نپذيرفت اروپا نيز با تشكيل دادن جلسه اضطراري به دليل آغاز به كار تاسيسات هسته اي اصفهان سبب شد كه هم اكنون ايران به طور غير رسمي اعلام كند كه فعاليت رد نظنز و غني سازي اورانيوم را نيز از سر مي گيرد، اروپا ندانست كه به اين ترتيب سبب شكست خود شد و تلاش هاي 18 ماهه اش را بي ثمر كرد.

گاردين نوشت: ديپلمات ها نيز اعتقاد دارند ايران توانست در اين نبرد ديپلماتيك پيروز شود زيرا روش ها و حركات ديپلماتيك دقيقي را انتخاب كرد و اروپا را در موضعي تدافعي قرار داد.

ايران در ادامه قطع نامه اروپا را غير قانوني خواند و اعلام كرد حق خود براي استفاده از تكنولوژي هسته اي را محفوظ مي داند.