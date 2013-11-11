65 درصد نیات واقفان ساری در زمینه عزاداری امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه همایش سوگواره عاشورایی افزود: طرح ‏بصیرت عاشورایی در امامزادگان شهرستان ساری با حضور روحانی‌های اعزامی از قم و هیئت‌های امنای مساجد شهرستان ‏ساری به مرحله اجرا در آمده است‎.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری بیان کرد: مراسم سوگواری امام حسین(ع) به منظور یادآوری اهداف ‏والای امام از قیام کربلا برگزار می‌شود‎.‎

قربانی به برپایی غرفه پرسش و پاسخ به مسائل شرعی در امامزادگان شهرستان ساری خبر داد و اظهار داشت: سلسله ‏مباحث نمایشگاهی قرآن و عترت، غرفه مذهبی، غرفه عفاف و حجاب و همه واقف باشیم در طرح بصیرت عاشورایی در ‏امامزادگان و بقاع متبرکه ساری برگزار می‌شود‎.‎

وی تصریح کرد: مراسم عزاداری ویژه خادمان افتخاری امامزادگان مازندران در هر امامزاده و بقعه متبرکه مخصوص به ‏خود در شب عاشورا ماه محرم برگزار می‌شود‎.‎

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری با بیان اینکه آیین شام غریبان و خیمه‌سوزان مانند سال‌های گذشته در ‏امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان ساری برگزار می‌شود، افزود: نماز ظهر عاشورا یکی دیگر از ویژه برنامه‌های ایام ماه ‏محرم در بقاع متبرکه و امامزادگان شهرستان ساری است‎.‎

قربانی به اجرای نیات واقفان شهرستان ساری در آستانه امامزاده عباس (ع) تکیه پهنه‌کلا و امامزاده یحیی (ع) ساری ‏اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای نیات واقفان در امامزادگان، بقاع متبرکه و مساجد شهرستان ساری اطعام‌دهی می‌شود‎.‎

