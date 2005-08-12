راهپيمايي بر عليه قطعنامه شوراي حكام آژانس انرژي اتمي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل قطعنامه پاياني اين راهپيمايي بدين شرح است :

اكنون جهان شاهد خيزش مجدد انقلاب اسلامي ايران است. خيزشي كه در آن از يك سو ملت بزرگ ايران با حضور حداكثري در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري دشمناني كه ملت را به تحريم و يا حضور حداقلي در انتخابات دعوت مي كردند را مايوس كرد و از سوي ديگر مسوولاني كه از پشتيباني ملت خود بهره كامل گرفته و با اقدامي شجاعانه در راه اندازي چرخه سوخت هسته اي، نه تنها از حقوق حقه ايران اسلامي در صحنه جهاني دفاع كردند، بلكه موجب برداشتن گام بلندي براي عبور كشورهاي در حال توسعه از عقب ماندگي تكنولوژيك تحميل شده گرديده و توطئه جهان استكباري را ناكام گذاشتند.

از اين رو ما راهپيمايان توجه همگان را به نكات زير جلب مي كنيم:

1- ما معتقديم راه اندازي چرخه سوخت، اقدامي انقلابي و شجاعانه در راستاي دفاع از حقوق حقه ايران اسلامي است. از اين رو رد كردن قطعنامه استكباري سه كشور اروپايي - كه با فشار آمريكا در جلسه سران حكام آژانس انرژي اتمي مبني بر تعليق دوباره «يو.سي.اف» اصفهان تصويب گرديد - موضعي سازش ناپذير و مورد حمايت همه جانبه ماست.

2- ما معتقديم چرخه سوخت هسته اي ايران يك فن آوري داخلي و حاصل عملكرد دانشمندان جوان ايراني است كه در وضعيت محاصره اقتصادي و فن آوري غرب محقق شده است، از اين رو به طور قاطع از اين فن آوري ملي دفاع خواهيم كرد.

3- ما رفتار تبعيض آميز آژانس انرژي اتمي در اجراي ماده 4 قانون كه در آن حمايت از دستيابي كشورها به انرژي صلح آميز، در كنار توقف ساخت و انهدام سلاح هاي هسته اي آمده است و همچنين رفتار تبعيض آميز آمريكا و اروپا در حمايت هسته اي و بمب سازي اتمي رژيم اشغالگر صهيونيستي، هند و پاكستان در كنار مخالفت با دست يابي هسته اي صلح آميز ايران اسلامي را به شدت محكوم كرده، و از گفتمان عدالت خواهي دولت كنوني ايران اسلامي حمايت مي كنيم.

4- اكنون كه جهان از 336 هزار مگاوات برق توليدي 440 نيروگاه هسته اي برخوردار است و در اين ميان اروپا و آمريكا، با چند برابركردن بودجه هسته اي سعي در ارتقاي نيروگاه ها به 510 راكتور هستند چگونه مي توان پذيرفت كه ايران اسلامي حتي يك نيروگاه هسته اي هم نداشته باشد و اگر چنانچه مورد لطف غرب قرار گيرد و داشته باشد!، اجبارا مي بايستي سوخت آن را از همان غرب تهيه كند تا براي هميشه نيازمند آنان باشد. از اين رو ما به منظور استفاده صلح آميز از انرژي اتمي و توليد انرژي پايدار و پاك هسته اي در برخورداري از اين فن آوري در كشاورزي و پزشكي، خواستار راه اندازي اتمي و توليد انرژي پايدار و پاك هسته اي در برخورداري از اين فن آوري در كشاورزي و پزشكي، خواستار راه اندازي قطعه سازي سانتريفوژ و آغاز مجدد مرحله اصلي سوخت، يعني غني سازي اورانيوم نظنز مي باشيم و راه دست يابي به آن را تداوم اقدامات انقلابي، شجاعانه و سازش ناپذير مسوولان و تداوم مقاومت ملي مي دانيم.