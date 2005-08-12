ايران تاكنون هم بيش از حد با آژانس همكاري كرده است// غربي ها اشتباه فكر مي كنند؛ ايران مثل عراق و يا ليبي نيست// تصميمي كه در تهران گرفته شده غيرقابل بازگشت است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به مناسبت ايام سالگرد شهادت امام هادي (ع) تاريخچه اي از دوران امامت اين امام و شرايط سياسي آن زمان بيان كرد و گفت : نوع سياست و عملكرد امام هادي(ع) در آن زمان از مسائلي است كه با زمان ما نيز تطبيق دارد و از راهكارهاي اين امام مي توانيم امروز نيز بهره بگيريم كه طلاب ما بايد بر آن قطعه انسان ساز تاريخ، براي انديشيدن راهكارها تكيه كنند.

وي در قسمت ديگري از سخنان خود با اشاره به تصويب قطعنامه روز گذشته شوراي حكام عليه ايران افزود : اتفاقي كه ديروز در مركز آژانس هسته اي افتاد را نبايد ساده بگيريم. اين مساله بسيار مهم است و كشور ما را در شرايط جديدي قرار مي دهد و صفحه جديدي در تاريخ انقلاب ما باز مي كند.

هاشمي رفسنجاني تصريح كرد : 35 كشور در اين شورا كه بعضي از آنها نيز از ما طرفداري كردند و 2 روز هم كنفرانس را معطل كردند، اما در نتيجه آن چيزي كه 3 كشور اروپايي و آمريكا مي خواستند تصويب شد و هيچ كس هم مخالفت نكرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه اين بحث را روزي باز خواهم كرد، گفت : قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي با صراحت مي گويد كه ايران حق دارد از انرژي هسته اي استفاده صلح آميز داشته باشد و ما اكنون در حال تهيه مقدمات غني سازي يك ماده معدني كه در اعماق زمينمان وجود دارد، هستيم تا بعدا از انرژي آن در بحث هاي علمي استفاده كنيم.

وي با بيان اين كه ما نظارت را نيز پذيرفتيم و حتي پيش از تصويب پروتكل، آن را اجرايي كرده ايم، افزود : ايران تا به حال زيادتر از حد خود همكاري كرده و حتي به اسم جلب اعتماد ديگران، فعاليت خود را تعطيل كرده و دانشمندان خود را معطل كرديم اما فكر نمي كرديم كه با اجماع چنين قطعنامه اي را عليه ما تصويب كنند كه ايران بايد همه فعاليت هاي هسته اي خود را تعليق كند.

آيت الله هاشمي تصريح كرد : كساني كه واسطه هستند، فعلا مي خواهند معطل كنند و مي گويند فعلا تعليق را ادامه دهيد تا اعتماد سازي شود اما آنها نشان دادند كه اين اعتماد جلب نمي شود.

خطيب نماز جمعه تهران گفت : قدرتها فكر مي كنند پيروزند و ايران را زمين گير كرده اند و در اين ميان اسرائيل و آمريكا مساله جنگ عليه ايران را مطرح كردند و در عراق نيز رامسفلد و انگليسي ها دو ادعاي نا به حق را در مورد سلاح ايران در عراق مطرح كردند در حالي كه مي دانند سهم زيادي از استقرار آرامش در عراق متعلق به ايران است .

وي با بيان مواردي ديگر از بهانه جويي هاي غربي ها افزود : آنها اشتباه فكر مي كنند؛ زيرا بايد بدانند ايران جايي نيست كه بتوانند مثل عراق و يا مثل ليبي با آن رفتار كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : غربي ها ممكن است باز هم ما را معطل كنند اما تصميمي كه در تهران گرفته شده غير قابل بازگشت است.

وي با بيان اين كه آنان نمي خواهند بگذارند ايران ميسر توسعه دانايي محور و تحقق چشم انداز را بپيمايد، تاكيد كرد : مسئولان با تدبير با اين مسائل برخورد كنند و به غربي ها توصيه مي كنيم با صنعت و دانش اينگونه برخورد نكنند چرا كه آنان هرگز نمي توانند اين حق بزرگ ما را از ملت ايران بربايند.