به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام فاكر با برشمردن مراحل تاسيس جمهوري اسلامي گفت: انقلاب در سال 57 پيروز شد ولي براي اين ‌كه اين انقلاب تثبيت شود 20 سال تلاش لازم بود كه در اين 20 سال مشكلات و مصيبت هاي زيادي در جامعه وجود داشت اما چون در كار تثبيت اصل انقلاب بوديم قدرت آن را نداشتيم كه به همه مشكلات برسيم.

وي افزود : قدرت هاي جهاني هر ترفندي را كه امكان داشت در اين سالها عليه انقلاب به كار گرفتند؛ از جنگ خونين نظامي تا شبيخون وحشيانه فرهنگي كه نسل جوان ما را آسيب‌ زده كرد اما خداوند اين انقلاب را در همه مراحل پيروز كرد.

فاكر با بيان اين ‌كه اكنون بايد به مرحله سوم انقلاب يعني به وجود آوردن دولت اسلامي وارد شويم، گفت : وقتي كه مي‌خواهيم دولت اسلامي به وجود آوريم معنايش اين نيست كه دولت ‌هاي قبلي اسلامي نبودند، بلكه اين بدان معناست كه دولت‌ هاي قبلي آن‌قدر در كار تثبيت انقلاب بودند كه نتوانستند به اين بخش برسند و ما سر سفره آماده ‌اي كه آنها از تثبيت انقلاب به وجود آورده ‌اند نشسته‌ايم و مي ‌خواهيم مرحله سوم را بسازيم.

وي با اشاره به اين نكته كه دولت ‌هاي گذشته با كم و زياد و فراز و نشيب، تلاش خود را به كار بردند كه اصل اين انقلاب اينك تثبيت شده است، افزود : در انتخابات اخير رياست ‌جمهوري تمام ساختار فكري قدرت‌ هاي جهاني درهم ريخت و بدون هيچ پشتوانه حزبي، جناحي، مطبوعاتي و ظاهري، خداوند قلب ‌هاي مردم را به يك طرف سوق داد و اين يك اراده الهي بود كه خداوند دلهاي مردم را به سمتي سوق داد كه ما تصورش را هم نمي ‌كرديم.

اين نماينده مجلس با بيان اين كه بر اساس همان معيار دموكراسي كه غربي‌ها به دروغ از آن دم مي ‌زنند، ملت ايران يك رئيس جمهور مسلمان، باتقوا و ساده ‌زيست را برگزيد، گفت : احزاب و روزنامه دو انگشت زائد دموكراسي غرب‌ اند چرا كه اگر بخواهيم كشور را به نحو اسلامي بسازيم بايد بر اساس موازين اسلامي بسازيم و در اين راه احزاب و روزنامه ‌هاي غربي به درد نظام اسلامي نمي‌خورند چون بايد بر اساس موازين اسلامي احزاب و روزنامه ‌ها را به كار گرفت.

فاكر با اشاره به مسائل هسته اي ايران افزود : اگر داشتن سلاح هسته اي عيب است چرا براي اسراييل و اروپا و آمريكا عيب نيست و چرا ملتي كه فرياد مي ‌زند دنبال سلاح هسته اي نيستيم، از انرژي هسته اي استفاده نكند و در مساله هسته اي غربي ‌ها در راهي پاي نهاده‌ اند كه نه راه پس دارند و نه پيش چرا كه ايران در چارچوب NPT و قواعد بين‌المللي مي ‌تواند انرژي هسته اي را توليد و استفاده كند و به كشورهاي فقيري كه زير پنجه اروپا و آمريكا در حال له ‌شدن هستند كمك كند.

فاكر با اشاره به حمايت كشورهاي بي ‌طرف از ايران و بيان اين كه قدم به قدم طبق موازين بين‌المللي جلو خواهيم رفت و به قدرت خواهيم رسيد، رئيس جمهور را مورد خطاب قرار داد و گفت : آقاي رييس ‌جمهور، ملت ما رنج‌ هاي فراواني را تحمل كرده است و چون اصل انقلاب مهم ‌تر از همه چيز بود، وظيفه ما صبر بود اما اينك انقلاب تثبيت شده است و درصدد ورود به مرحله سوم يعني تشكيل دولت اسلامي هستيم كه براي ايجاد امنيت اسلامي در همه ابعاد، بايد ابزار لازم وجود داشته باشد.

رئيس كميسيون اصل 90 افزود : براي جلوگيري از دزدي، غارت و سوءاستفاده از امكانات كشور نيازمند ابزار لازم هستيد و اين ابزار نيروهاي متدين و باتقوا هستند كه متاسفانه در سال‌هاي گذشته اين نيروها از سلسله اجرايي كشور حذف شدند.

وي تاكيد كرد: تشكيل دولت اسلامي با دست‌ هاي آلوده، شكم ‌ها و گوش‌هاي آلوده ممكن نيست. شما نيازمند نيروهاي متدين و وارسته هستيد كه در سال‌هاي گذشته حذف شده ‌اند و در اين راه بسياري از نيروهاي متدين كه در سال هاي گذشته طرد شدند، بايد برگردند.