همایش مادران و خواهران شهدای البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بزرگ مادران و خواهران شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس استان البرز به مناسبت ماه محرم و فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور مسئول کانون های فرهنگی هری مساجد استان البرز و شمار زیادی از مادران و خواهران شهدای بعد از ظهر دوشنبه در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد.

این همایش با هدف تبیین جایگاه معنوی حضرت زینب(س) برگزار شد و شمار زیادی از خواهران و مادران شهدا از جمله شهیدان نژادفلاح، شهید علی حمندی، شهید علی هداوند، شهید بهنام محمدی، شهید حسین فهمیده، شهید صدرالله بیگی و شهید پناهی حضور داشتند.



در این مراسم از مادران و خواهرانی که دو شهید یا بیشتر تقدیم انقلاب اسلامی کرده بودند تجلیل و قدردانی شد.



حجت الاسلام سید اکبر موسوی مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان البرز در این همایش صبر و شکیبایی مادران خواهران شهدای گرانقدر را مثال زدنی توصیف کرد و اظهار داشت: صبر و شکیبایی عاطفی مادران و خواهران شهدا که بهترین عزیزان خود را تقدیم آرمانهای والای نظام اسلامی کرده اند، بالاترین ایثار است.



وی گفت: همه ما مرهون ایثار و فداکاری شهدا و صبر و استقامت مادران و خواهران شهدا هستیم که نجیبانه و صبورانه عزیزانشان را برای پربارتر شدن درخت انقلاب اسلامی تقدیم کردند.

حجت الاسلام موسوی ایثار عاطفی را از ایثار جان بالاتر دانست و تصریح کرد: کسی که از همسر و فرزند خود می گذرد ایثار عاطفی از خود نشان داده است.

مسئول فرهنگی هنری کانون های مساجد استان البرز در ادامه برگزاری همایشی به نام و یاد مادران و خواهران شهدا را لازم خواند و گفت: تاکنون همایش های بسیاری با عناوین مختلف در کشور برگزار شده اما جای همایشی با نام و یاد مادران و خواهران شهدا خالی بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری همایش مادران و خواهران شهدا در استان البرز آغاز همایش های بین المللی با این عنوان باشد.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: مقام شامخ حضرت زینب (س) که از چهار فرزند خود گذشت و ایثار عاطفی خود را در حد اعلاء نشان داد با برگزاری چنین همایش هایی بیش از پیش تبیین و یادآوری می شود.

وی ضمن قدردانی از تمام مادران و خواهران شهدای حاضر در این همایش آنان را الگوهای صبر و استقامت و از خودگذشتگی توصیف کرد.







