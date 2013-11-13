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۲۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

دانشیان تصریح کرد:

احیاء امر به معروف و نهی از منکر مهمترین حقیقت فرهنگ عاشورا است

احیاء امر به معروف و نهی از منکر مهمترین حقیقت فرهنگ عاشورا است

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد واحد رشت گفت: فریضه الهی احیای امر به معروف و نهی از منکر مهمترین حقیقت فرهنگ عاشورا است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دانشیان ظهر سه شنبه در حاشیه  مراسم عزاداری دانشگاهیان این واحد دانشگاهی ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام  اظهارداشت: ائمه اطهار به ویژه امام حسین (ع)  و یاران با وفایش از جایگاه بسیار رفیعی برخوردارند.

وی اذعان داشت:  فرهنگ غنی عاشورا مظهر نپذیرفتن ظلم و مبارزه با بی عدالتی و حق کشی در جهان و ضامن شکست ناپذیری مسلمانان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در ادامه با بیان اینکه فرهنگ عاشورا بايد به شکل مطلوب و تاثيرگذار در جامعه بيان شود، افزود: احیای امر به معروف و نهی از منکر مهمترین حقیقت فرهنگ عاشورا است.

وی همچنین یادآورشد: امام حسین (ع) شهید امر به معروف و نهی از منکر است  بنابراین این هدف آرمانی امروز در جامعه باید به بهترین شکل نمود و ظهور پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری امام حسین (ع) با حضور استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد  رشت برگزار شد.

 

کد مطلب 2174383

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