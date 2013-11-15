به گزارش خبرنگار مهر، رمان «بازیهای ممنوع» نوشته فرانسوا بوایه، نویسنده فرانسوی است که برای اولین بار در سال 1947 منتشر شد. این نویسنده متولد سال 1920 در سزان فرانسه است که سالهای جوانیاش را در عرصه سینما فعالیت داشته و اولین موفقیتاش در عرصه ادبیات داستانی و رماننویسی را در سال 1947 با انتشار رمان «بازیهای ممنوع» به دست آورد.
این رمان پس از انتشارش به 12 زبان ترجمه و منتشر شد و فیلمی سینمایی نیز با اقتباس از آن به کارگردانی رنه کلمان ساخته شده است. این رمان درباره مسائل و مشکلات کودکان در جنگ و بازیهایی است که بزرگترها به راحتی آنها را انجام میدهند، اما برای بچهها مشکل هستند و کودکان ناچارند این بازیها را مانند کشتن و خاک کردن اجساد، بازی کنند.
«بازیهای ممنوع» درباره دو دختربچه است که خانوادههایشان را در خلال اتفاقات اولیه جنگ جهانی دوم، ژوئن 1940 و اشغال فرانسه توسط آلمان نازی از دست میدهند. به مرور جنگ برای این دو به حالت یک شوخی در آمده و به آن عادت میکنند.
این رمان توسط قاسم صنعوی ترجمه شده و سال 91 از طرف انتشارات گلآذین برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد رفت. «بازیهای ممنوع» به تازگی مجوز چاپ کسب کرده و تا نیمه آذرماه چاپ و به بازار نشر عرضه خواهد شد.
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