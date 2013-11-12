همکاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با رادیو دانش

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه رئیس پردبس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مدیر شبکه رادیویی دانش در نشستی صمیمی در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به بررسی ظرفیتهای موجود برای افزایش سطح همکاری ها پرداختند.

در این نشست مقرر شد رادیو دانش و پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی دانشگاه تهران با هم همکاری می کنند.



دکتر جعفری رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در این نشست اظهار داشت: ظرفیت و پتانسیل خوبی در این دانشگاه وجود دارد و آماده همکاری با رادیو دانش هستیم.

وی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه این پردیس 220 عضو هیئت علمی دارد، گفت: 16 گروه آموزشی و یک گروه پژوهشی و حدود چهار هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به فعالیت و تحصیل هستند.

وی افزود: 30 درصد تولیدات علمی دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود.

در ادامه این نشست علی سیفی مدیر شبکه رادیویی دانش بیان کرد: از توان علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در این دانشگاه استفاده و بهره خواهیم برد و آماده هر گونه همکاری با این پردیس هستیم.

وی ادامه داد: رادیو دانش رادیویی جوان و نوپا ست که در حال حاضر در تهران و البرز بر روی موج fm و به صورت سراسری بر روی دستگاه دیجیتال (ستاپ باکس) قابل دریافت است.

همچنین راه اندازی استودیو رادیویی در دانشگاه، فراخوان تست گویندگی برای شناسایی افراد دارای توانمندی بالا در عرصه صدا، قرار گرفتن بانک اطلاعاتی کامل این دانشگاه در اختیار شبکه رادیویی دانش برای بهره مندی و حضور اساتید و نخبگان دانشگاه در برنامه ها و میز گردهای علمی رادیویی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه پیشنهاد و بررسی شد.

گفتنی است مقرر شد پیش نویس تفاهم نامه ای بین رادیو دانش و پردیس کشاورزی، منابع طبیعی دانشگاه تهران آماده و منعقد شود.