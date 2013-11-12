مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم حبیب الله عسگر اولادی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت مرحوم حبیب الله عسگر اولادی به همت آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، حجت الله دمیاد استاندار کرمانشاه، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی محمد کرمی راد دبیر حزب موتلفه استان کرمانشاه و کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان برگزار شد برگزار شد.

در این مراسم مسئولین، روسای سازمان ها و ادارات، روحانیون و مردم شهید پرور کرمانشاه حضور داشتند و یاد و خاطر ه مرحوم عسگر اولادی گرامی داشته شد.

در این مراسم مداحان در آستانه فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به نوحه خوانی پرداخته و حاضران نیز با ریختن اشک ماتم و سینه زنی به سوگواری پرداختند.

مرحوم عسگر اولادی یار دیرین امام وانقلاب بود که در سال های عمر خود در مسندهایی نظیر نماینگی ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره) و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه خدمت پرداخت و هفته گذشته پس از تحمل یک دوره بیماری به دیدار حق شتافت.