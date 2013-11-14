مراسم سوم عاشورا در گنبد علويان برگزار مي شود

عليرضا ايزدي در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: مراسم عزاداري سوم در كنار اماكن تاريخي و مذهبي و ميراثي سال گذشته به ثبت آثار ملي رسيده است.

وي با بيان اينكه مراسم عزاداري سوم عاشورا سال گذشته در كنار امامزاده يحيي (ع) برگزار شد، بيان داشت: در اين مراسم از چند هيئت همدان براي عزاداري و سينه زني و تعزيه خواني در كنار گنبد علويان دعوت شده است.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با اشاره به جايگاه مذهبي گنبد علويان، ابراز داشت: گنبد علويان در حوزه فرهنگ مذهبي جايگاه وي‍ژه اي داشته وعلويان نيز جايگاه مخصوصي را در مراسم مذهبي دارند.

ايزدي ادامه داد: با توجه به اينكه يكي از وظايف ميراث فرهنگي حفظ ميراث معنوي بوده اين برنامه در راستاي اشاعه فرهنگ شيعي و مذهبي در گنبد علويان برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه در مراسم عزاداري سوم عاشورا در كنار گنبد علويان مراسم تعزيه خواني برگزار مي شود، اظهار داشت: يكي از اهداف برگزاري مراسم تعزيه خواني حفظ آئين سنتي تعزيه در همدان است.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان در پايان سخنانش گفت: پيش بيني مي شود كه اين مراسم با حضور 3 هزار نفر از هيئات مذهبي و مردم عزادار برگزار شود