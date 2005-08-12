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۲۱ مرداد ۱۳۸۴، ۱۷:۰۳

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان درگفتگو با "مهر":

در ژاپن تمريناتمان را دنبال خواهيم كرد

در ژاپن تمريناتمان را دنبال خواهيم كرد

تيم ملي فوتبال درشرايط خوبي قراردارد و ازهرنظر براي بازي با ژاپن آماده است.

برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: به رغم مشكلاتي كه ازنظر وضعيت آب وهوايي درمالزي براي ما پيش آمد وحتي اجازه بازي با عربستان نيزازما گرفته شد، اما با اين حال حضورخوبي دراين كشورداشتيم وتمريناتمان را طبق برنامه دنبال كرديم.
وي ادامه داد: بازي با عربستان مي توانست براي ما ازجهات گوناگون تاثيرات مثبتي داشته باشد كه متاسفانه همانطوركه اشاره كردم بخاطر آلودگي هوا موفق به انجام اين بازي نشديم.
برانكوتاكيد كرد: براي اينكه تيم ملي ازشرايط آرماني دورنشود، زودترراهي ژاپن خواهيم شد تا ادامه كاررا دراين كشوردنبال نماييم وبراي بازي با اين كشورآماده شويم.

گفتني است: تيم ملي روز26 مرداد ماه جاري درآخرين ديدارخود درمرحله مقدماتي رقابتهاي جام جهاني به مصاف ژاپن خواهد رفت.

کد مطلب 217452

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