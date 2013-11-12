به گزارش خبرگزاری مهر، تصویرگری این كتاب را فرهاد جمشیدی بر عهده داشته و از "حجت‌الاسلام سیدجواد بهشتی" به عنوان كارشناس محتوایی آن نام برده شده است.



در این كتاب تلاش شده است تا كودكان و نوجوانان با استفاده از متن و تصویر با "احكام، آداب، آثار و تاریخ نماز" آشنا شوند.



بر همین اساس، این احكام بر اساس رساله‌ی توضیح‌المسایل امام خمینی(ره) تدوین شده است و در عین حال مقلدان دیگر مراجع تقلید در این زمینه باید در كنار مطالعه این كتاب به رساله‌ی توضیح‌المسایل مرجع خود مراجعه كنند.



نویسنده كتاب فرهنگ‌نامه‌ی نماز برای كودكان و نوجوانان در مقدمه آن آورده است: نماز، مهم‌ترین اعمال دینی است. اگر نماز در نزد خداوند قبول شود، عبادت‌های دیگر هم قبول می‌شود. نماز نور چشم پیامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار (علیه‌السلام) است.



از جمله ویژگی‌های كتاب فرهنگ‌نامه‌ی نماز برای كودكان و نوجوانان این است كه در زیر هر واژه، برای ارتباط با واژه‌ی دیگر، علامت "پیكان" آمده است.



همچنین برای مطالعه و شرح بیشتر در "رساله‌ی توضیح‌المسایل امام خمینی(ره)" با علامت "چشم" به مساله‌های مرتبط رساله ارجاع داده شده است.



این كتاب با قیمت 6هزار تومان مناسب گروه سنی "ج و د" (دوره دبستان و راهنمایی) با شمارگان 10هزار نسخه در دسترس مخاطبان قرار دارد.



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