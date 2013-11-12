  1. دين، حوزه، انديشه
۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

كانون برای كودكان و نوجوانان فرهنگ‌نامه‌ نماز منتشر كرد

كانون برای كودكان و نوجوانان فرهنگ‌نامه‌ نماز منتشر كرد

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كتاب فرهنگ‌نامه‌ نماز برای كودكان و نوجوانان را به نویسندگی "ناصر نادری" منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویرگری این كتاب را فرهاد جمشیدی بر عهده داشته و از "حجت‌الاسلام سیدجواد بهشتی" به عنوان كارشناس محتوایی آن نام برده شده است.

در این كتاب تلاش شده است تا كودكان و نوجوانان با استفاده از متن و تصویر با "احكام، آداب، آثار و تاریخ نماز" آشنا شوند.

بر همین اساس، این احكام بر اساس رساله‌ی توضیح‌المسایل امام خمینی(ره) تدوین شده است و در عین حال مقلدان دیگر مراجع تقلید در این زمینه باید در كنار مطالعه این كتاب به رساله‌ی توضیح‌المسایل مرجع خود مراجعه كنند.

نویسنده كتاب فرهنگ‌نامه‌ی نماز برای كودكان و نوجوانان در مقدمه آن آورده است: نماز، مهم‌ترین اعمال دینی است. اگر نماز در نزد خداوند قبول شود، عبادت‌های دیگر هم قبول می‌شود. نماز نور چشم پیامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار (علیه‌السلام) است.

از جمله ویژگی‌های كتاب فرهنگ‌نامه‌ی نماز برای كودكان و نوجوانان این است كه در زیر هر واژه، برای ارتباط با واژه‌ی دیگر، علامت "پیكان" آمده است.

همچنین برای مطالعه و شرح بیشتر در "رساله‌ی توضیح‌المسایل امام خمینی(ره)" با علامت "چشم" به مساله‌های مرتبط رساله ارجاع داده شده است.

این كتاب با قیمت 6هزار تومان مناسب گروه سنی "ج و د" (دوره دبستان و راهنمایی) با شمارگان 10هزار نسخه در دسترس مخاطبان قرار دارد.

دسترسي به اين خبر به همراه تصوير و خبرهاي ديگر در پايگاه اطلاع‌رساني كانون با نشانيwww.kanoonnews.ir  امكان‎پذير است.

کد مطلب 2174545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها