آيين سپاس و تجليل كاركنان وزارت اطلاعات از علي يونسي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين مراسم كه با حضور برخي از مقامات و شخصيت ها و كاركنان وزارت اطلاعات برگزار شد، دكتر حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، طي سخناني اظهار داشت: از اين كه به مراسم ويژه، تجليل از جناب آقاي يونسي دعوت شده ام خرسندم و با غنيمت شمردن فرصت، نكاتي را در خصوص خدمات وزارت اطلاعات و آقاي يونسي به امنيت ملي كشور بيان مي نمايم.

وي گفت: در طول هشت سال گذشته، فراز و نشيب هاي زيادي داشته ايم كه وزارت اطلاعات با انجام وظيفه به موقع و مناسب، كشور را در اين فراز و نشيب ها ياري نمود و به لطف حق و با تدبير مسوولين و فداكاري شما عزيزان، جمهوري اسلامي، بحران هاي اين سال ها را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت.

وي گفت: آقاي يونسي در روزهايي سخت، اين مسوولين را پذيرفت و شخصيت ويژه، روحيه، ابتكار، تعهد و علاقه ايشان باعث شد تا وزارت اطلاعات، آن دوران سخت را به خوبي پشت سر گذارد و امروز، از جايگاه ويژه اي نزد مردم عزيز كشورمان برخوردار باشد.

وي افزود: امروز نه تنها وزارت اطلاعات از جايگاه و اقتدار مناسبي برخوردار است، بلكه محبوبيت بسيار بالايي نيز در بين مردم دارد، به گونه اي كه مردم با شنيدن نام وزارت اطلاعات، احساس آرامش مي نمايند و دشمنان مردم با شنيدن اين نام بر خود مي لرزند. وزارت اطلاعات، چشم بيناي نظام است و خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: خدمات وزارت اطلاعات در حل بحران هاي بين المللي و منطقه اي مانند بحران عراق، افغانستان، تروريسم و موضوع هسته اي ، ستودني است و هر كدام از اين بحران ها مي توانست امنيت ملي را تهديد كند كه به لطف خدا و با همكاري و تلاش نيروهاي خدوم وزارت اطلاعات، از آن ها عبور نموديم. بنابراين، وزارت اطلاعات و تخصص جناب آقاي يونسي، همواره يكي از اركان مهم تصميم گيري در اين موضوعات بوده است كه جا دارد از آن تقدير شود.

دكتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: خدمات وزارت اطلاعات در پرونده هسته اي، شناسايي جواسيس و ...، جاي تقدير ويژه دارد و وزارت اطلاعات با خدمات شبانه روزي خود در مسير اين پرونده، كمك بسيار بزرگي به امنيت ملي كرده است و اگر كمك هاي شما عزيزان و ساير سازمان هاي ذي ربط نبود، ما به نقطه اي كه امروز هستيم نمي رسيديم.

روحاني افزود: ما در همه ي شرايط و همه ي زمان ها، خادم نظام و مردم هستيم و هر كجا باشيم افتخارمان اين است كه سرباز نظام و سرباز اسلام و خادم مردم باشيم و براي منافع ملي و امنيت ملي در كشور، هر كاري از دستمان بر مي آيد انجام دهيم.

وي در بخش پاياني سخنان خود گفت: اين حضور پرشور شما در مراسم تجليل از آقاي يونسي نشان مي دهد كه ايشان تنها يك وزير نبوده، بلكه به عنوان يك خادم عزيز براي شما و براي امنيت كشور بوده و شما اين چنين با ذوق و شوق و عشق در اين جلسه جمع شده ايد تا به او بگوييد ما از هر كس كه به اين نظام و مردم خدمت مي كند، تجليل مي كنيم.

حجت الاسلام و المسلمين علي يونسي نيز ضمن تشكر از ابراز لطف كاركنان وزارت خانه، گفت: من آمدم تا خدمت گذار فرزندان مردم در وزارت اطلاعات و خدمت گذار امنيت ملي كشور باشم و امروز احساس مي كنم به اين هدف رسيده ام و خداي بزرگ را شكر مي نمايم.

وي افزود: امروز وزارت اطلاعات از جايگاه رفيع اجتماعي برخوردار است و شما عزيزان بايد اين جايگاه را حفظ نماييد و آن را بيش از پيش ارتقا دهيد.

يونسي در ادامه خاطرنشان كرد: ما تلاش كرديم تا با چند رويكرد؛ مانند اخلاقي كردن اطلاعات، قانوني نمودن فعاليت هاي اطلاعاتي، مردمي كردن و عمومي شدن وزارت اطلاعات، حرفه اي كردن كارهاي اطلاعاتي و مستقل عمل كردن وزارت اطلاعات، به اين جايگاه برسيم و امروز افتخار مي كنيم كه وزارت اطلاعات در خدمت تامين امنيت همه شهروندان ايران، اعم از مسلمان و غير مسلمان است و خداي بزرگ را شكر مي نمايم كه بر اساس نظر سنجي هاي به عمل آمده، مردم و نخبگان، از عملكرد فرزندشان در اين وزارت، راضي هستند.

در پايان اين مراسم، لوح تقدير كاركنان وزارت اطلاعات به همراه يك عباي متبرك به ضريح مطهر حضرت ثامن الحجج (ع)، به پاس هفت سال تلاش وزير اطلاعات، توسط يكي از جانبازان اين وزارت خانه كه در عمليات مبارزه با گروه القاعده، از ناحيه هر دو دست، به درجه رفيع جانبازي نائل آمده بود، تقديم آقاي يونسي شد.