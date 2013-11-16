حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تعالی جمعیت و خانواده، افزود: طرح جامع جمعیت خانواده در 51 ماده بعد از کار کارشناسی در کمیسیون بهداشت به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و مدتی است در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته و تاکنون نیز بررسی مواردی از آن به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه 50 ماده از این طرح بررسی شده است، گفت: در حال حاضر یک ماده الحاقی آن مانده و یک ماده نیز برای تجدیدنظر باقی مانده است که این هفته تکلیف آن مشخص می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: پس از اتمام بررسی تمامی مفاد آن برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

به گفته سالک، با توجه به اینکه نظرات کمیسیون های مختلف مجلس در خصوص طرح تعالی خانواده و جمعیت اتخاذ شده دیگر نیازی نیست که این طرح به کمیسیون های دیگری برای بررسی ارسال شود.

وی در مورد شرط سنی که در این طرح برای استفاده جوانان از تسهیلات و سیاست های تشویقی گذاشته شده، گفت: با توجه به اینکه گذاشتن شرط سنی برای مردان 25 سال و برای زنان 23 سال محدودیتهایی را برای آنان ایجاد می کرد بر همین اساس در این سنین تغییراتی ایجاد و اصلاح شد به طوری که 3 سال از سن مرد و زن کاسته شده است.

سالک اظهار داشت: البته هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته و ممکن است در تجدیدنظر پایانی باز هم تغییراتی در آن ایجاد شود.