سبزيجات قزوين ، قم و كرج صد در صد آلوده اند

دكتر محمود سروش ، ضمن اشاره به اينكه آمار مبتلايان به وبا همچنان در حال افزايش است ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري " مهر " افزود : هيچ راهي جز رعايت موارد بهداشتي از سوي مردم وجود ندارد و اگر هر شهروندي بهداشت فردي خود را رعايت كند، قطعا خطري متوجه ما نخواهد بود.

وي گفت : متاسفانه شيوع وبا به صورت اپيدمي در منطقه مديترانه شرقي و شاخ آفريقا درآمده و در حال حاضر همه كشورها با اين بيماري دست و پنجه نرم مي كنند.

سروش به وجود بيش از 67 هزار بيمار مبتلا به وبا در افغانستان ، 18 هزار در تاجيكستان و همچنين مرگ يكصد تن در ليبي اشاره كرد و افزود : با وجود چنين وضعيتي ، وزارت بهداشت از اوائل خرداد به حالت آماده باش درآمد ، اما ورود تعدادي از اتباع پاكستاني به كشور موجب گرديد اين بيماري در ايران هم شيوع پيدا كند.

وي خواستار اطلاع رساني رسانه ها به مردم گرديد تا از اين طريق مردم بيش از پيش از نحوه ابتلا به اين بيماري آگاه شده و رعايت مسائل بهداشتي را جدي بگيرند.

سروش تصريح كرد : هدف وزارت بهداشت اين بوده كه آمار مرگ و مير افزايش نيابد كه خوشبختانه تاكنون موفق بوده ايم.