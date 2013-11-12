  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰

دیدار هیئت رئیسه دانشگاه تهران با وزیر علوم

دیدار هیئت رئیسه دانشگاه تهران با وزیر علوم

رئیس و اعضای هیئت رئیسه و جمعی از مدیران و مسئولان و روسای پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران با دکتر فرجی دانا؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای هیئت رئیسه و جمعی از مدیران و مسئولان و روسای پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران با دکتر فرجی دانا؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری دیدار کردند.

فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران خطاب به دكتر فرجی دانا گفت: برای دانشگاه تهران موجب افتخار است كه برای اولین بار سكان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست یك شخصیت برجسته دانشگاه تهران قرار گرفته است

وی همچنین تاكید كرد: كل ظرفیت علمی دانشگاه تهران در خدمت وزارت علوم است و در همه سطوح آموزشی، پژوهشی و خدمات فكری و استراتژیك آماده همكاری است.

کد مطلب 2174627

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