دیدار هیئت رئیسه دانشگاه تهران با وزیر علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای هیئت رئیسه و جمعی از مدیران و مسئولان و روسای پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران با دکتر فرجی دانا؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری دیدار کردند.

فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران خطاب به دكتر فرجی دانا گفت: برای دانشگاه تهران موجب افتخار است كه برای اولین بار سكان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دست یك شخصیت برجسته دانشگاه تهران قرار گرفته است

وی همچنین تاكید كرد: كل ظرفیت علمی دانشگاه تهران در خدمت وزارت علوم است و در همه سطوح آموزشی، پژوهشی و خدمات فكری و استراتژیك آماده همكاری است.