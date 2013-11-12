رئیس هیات وزنه برداری استان کرمانشاه دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، و به نقل از اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه محمد خزایی که سال های زیادی است در مسند ریاست هیات وزنه برداری کرمانشاه مشغول به انجام وظیفه بود، بامداد امروز دار فانی را وداع گفت.

مرحوم محمد خزایی رئیس فقید هیات وزنه برداری استان کرمانشاه مدتی پیش به دلیل نارسایی قلبی تحت عمل باز قلب قرار گرفته بود.

وی یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین روسای وزنه برداری در کشور بود که سالها ریاست این هیئت در استان را برعهده داشت و خدمات ارزنده ای به این رشته ورزشی ارائه نمود.

خبرگزاری مهر در استان کرمانشاه، این مصیبت را به جامعه ورزشی و وزنه برداری و خانواده وی تسلیت می گوید.