گري سيمور: ايرانيان در برنامه هاي هسته اي موضعي متعصبانه دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گري سيمور كارشناس مبارزه با تسليحات هسته اي ازموسسه بين المللي مطالعات استراتژيك اعلام كرد: پس از آنكه جامعه بين الملل از ايران خواست كرد برنامه هاي هسته اي را متوقف كند، هم اكنون در انتظار است تا ايران در مهلت تعيين تا 3 سپتامبر (12 شهريور ) تغييري در برنامه هاي خود ايجاد كند.

وي در ادامه افزود: من گمان مي كنم ايراني ها در مدت تعيين شده گامي براي ايجاد گفتگوهاي جديد برندارند اما به نظر مي رسد اروپايي ها قصد ندارند گفتگو با ايران را كنار بگذارند.

گري سيمور گفت: ايراني ها مي خواهند موضع گيري متعصبانه خود را به دلايل سياسي و همچنين فني حفظ كنند.

كارشناس موسسه مطالعات استراتژيك گفت: اما آمريكا كه در ظاهرا تاكنون خود را از گفتگوهاي ايران و اروپا دور نگهداشته است، مي خواهد در زمان كنوني شرايط را براي ارجاع دير و يا زود پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت آماده كند.