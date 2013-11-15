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۲۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

جعفری‌مقدم و باباخانی سرداور جایزه یوسف شدند

جعفری‌مقدم و باباخانی سرداور جایزه یوسف شدند

عباس جعفری مقدم و خسرو باباخانی به عنوان سرداوران ششمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس (یوسف) انتخاب شدند.

رحیم ‌مخدومی، دبیر ششمین جشنواره ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر از تعیین سرداوران این جشنواره ادبی خبر داد و گفت: در بخش آثار چاپی  که شامل آثاری می‌شود که نویسندگان صاحب تجربه در قالب مجموعه‌های داستانی منتشر کرده‌اند و به انتخاب داوران از میان مجموعه‌ها انتخاب می‌شود، امسال آقای خسرو باباخانی به عنوان سرداور انتخاب شده‌اند.

وی افزود: در بخش آثار ارسالی نیز که شامل آثار ارسالی به دبیرخانه ارسال می‌شود، عباس جعفری مقدم به عنوان سرداور انتخاب شده‌ است.

مخدومی افزود: بر اساس توافق صورت گرفته هریک از سرداوران این دو بخش، 3 تا 5 نفر را به عنوان داور انتخاب می‌کنند تا کار داوری روی آثار صورت پذیرد.

به گفته دبیر ششمین جشنواره ادبی یوسف، داوری این دوره از جشنواره تا پایان دی‌ماه به اتمام خواهد رسید و مراسم اختتامیه نیز در نیمه دوم بهمن و یا نیمه نخست اسفند برگزار می‌شود.

ششمین جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس پس از یک سال وقفه در برگزاری، امسال از سوی سازمان هنری و ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 2174677

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