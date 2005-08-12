جنبش عدالتخواه دانشجويي: راه اندازي كامل تاسيسات هسته اي ايران قابل معامله نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين بيانيه آمده است : قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، يكبار ديگر اعتماد ناپذيري سردمداران نظام سلطه را به اثبات رساند. رويكرد غيرمنطقي و تماميت خواه كشورهاي غربي، ملت ايران را به اين نتيجه رساند كه براي حفظ منافع ملي و استقلال خود نبايد از بيگانگان توقع هيچ گونه همراهي داشته باشد. اكنون دولت و ملت ايران در برابر آزمون تاريخي دفاع از استقلال خويش قرار دارند و بايد در عرصه ي عمل نشان دهند كه حاضر نيستند تبعيض تحقيرآميز غرب را بپذيرند.

تاريخ حاكي از آن است كه زورمداران همواره با اتكاء به ترس و عقب نشيني ديگران توانسته اند به مطامع خود دست يابند و سرمايه هاي مادي معنوي كشورها را به غارت برند. مقابله با زياده خواهي آنان جز با شجاعت و استقامت امكان پذير نيست.كه اگردستگاه ديپلماسي كشور به اين حقيقت توجه بيشتري داشت، امروز شاهد اين گستاخي از سوي كشورهاي اروپايي نبوديم.

حضور پرشور ملت ايران در عرصه ي انتخابات اين پيام را براي مسئولين نظام جمهوري اسلامي به همراه داشت كه آنان براي دفاع از ارزشهاي انقلاب در صحنه اند و دولت بايد نيروي آنان را تكيه گاه خود بداند . فناوري هسته اي از سرمايه ملي ماست و برخورداري از آن از بديهي ترين حقوق مردم ايران است. راه اندازي مجدد تاسيسات ucf اصفهان _هرچند دير هنگام، حركت قابل تقديري بود كه بايد راه اندازي كامل ساير تاسيسات هسته اي ايران همچون نطنز را به دنبال داشته باشد.

طبيعي است پافشاري بر اين حق مسلم ، هزينه هاي سياسي و اقتصادي اي به دنبال دارد كه ما آن را بهاي حفظ استقلال و عزت خود مي دانيم. از دولت جديد نيز انتظار مي رود ديپلماسي خود را براساس خط قرمز حفظ همه جانبه حق هسته اي ايران تنظيم كرده و با مديريت ظرفيتهاي مادي و معنوي كشور، هزينه مخالفت ساير كشورها از جمله انگليس، آلمان، فرانسه، استراليا و سنگاپور را بالا ببرد.

دانشجويان انقلابي در دو سال گذشته نشان دادند كه با تمام اختلاف نظرهاي موجود در پيگيري اين مساله با كمال حساسيت و قدرت وارد عمل مي شوند و حق هيچ گونه عقب نشيني را به مسئولان كشور نمي دهند. اكنون نيز جنبش دانشجويي با تمام وجود بر راه اندازي كامل تاسيسات هسته اي ايران پافشاري مي كند و اين مسئله را امري غيرقابل معامله مي داند.

جنبش عدالتخواه دانشجويي از عموم مردم ايران بويژه دانشجويان دعوت مي كند در حمايت از حقوق ملي و دفاع از حركت اخير دولت در راه اندازي تاسيسات اصفهان و اعتراض به قطعنامه ننگين شوراي حكام، روز سه شنبه 25/5/ 84 ساعت11 صبح حلقه اي انساني گرداگرد تاسيسات هسته اي اصفهان تشكيل دهند.