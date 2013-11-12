تشدید اقدامات کنترلی برای مقابله با تخلفات حادثه خیز در محورهای غرب استان تهران

سرهنگ حسن رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور تیمهای پلیس در محورهای این منطقه به ویژه آزاد راه های تهران – قم، تهران – ساوه و اتوبان تهران – شهریار افزایش یافته است تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.



وی افزود: با توجه به تعطیلات آتی و افزایش حجم سفرها در راه های غرب استان تهران، از رانندگان انتظار می رود قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد حوادث دلخراش در این محورهای مواصلاتی نباشیم.



میرزایی به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی غرب استان تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ترافیک در آزاد راه های تهران – قم و تهران – ساوه نیمه سنگین و روان است و پیش بینی می شود حجم ترافیک در راه های غرب استان تهران به خصوص این دو آزاد راه سنگین شود و خودروها با کندی به سمت مقاصد خود حرکت کنند.



رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران اعلام کرد: رانندگان از سبقت و سرعت غیرمجاز به شدت خودداری کنند.