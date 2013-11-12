سرهنگ حسن رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور تیمهای پلیس در محورهای این منطقه به ویژه آزاد راه های تهران – قم، تهران – ساوه و اتوبان تهران – شهریار افزایش یافته است تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: با توجه به تعطیلات آتی و افزایش حجم سفرها در راه های غرب استان تهران، از رانندگان انتظار می رود قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد حوادث دلخراش در این محورهای مواصلاتی نباشیم.
میرزایی به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی غرب استان تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ترافیک در آزاد راه های تهران – قم و تهران – ساوه نیمه سنگین و روان است و پیش بینی می شود حجم ترافیک در راه های غرب استان تهران به خصوص این دو آزاد راه سنگین شود و خودروها با کندی به سمت مقاصد خود حرکت کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران اعلام کرد: رانندگان از سبقت و سرعت غیرمجاز به شدت خودداری کنند.
سرهنگ میرزایی خبر داد:
تشدید اقدامات کنترلی برای مقابله با تخلفات حادثه خیز در محورهای غرب استان تهران
قدس - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: با توجه به تعطیلات آخر هفته، اقدامات کنترلی برای مقابله با تخلفات حادثه خیز در محورهای مواصلاتی غرب استان تهران تشدید می شود.
سرهنگ حسن رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور تیمهای پلیس در محورهای این منطقه به ویژه آزاد راه های تهران – قم، تهران – ساوه و اتوبان تهران – شهریار افزایش یافته است تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.
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