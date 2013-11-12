نخستین مجمع صندوق ملی محیط زیست تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مجمع صندوق ملی محیط زیست امروز سه شنبه 21 آبان با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوردر دفتر دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد.

در این جلسه سابقه قانونی تشکیل صندوق ملی محیط زیست که در برنامه چهارم تصویب شده بود، همچنین اساسنامه صندوق مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای اجرائی شدن فعالیت های صندوق کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود.

همچنین در این کارگروه اساسنامه مورد بازنگری قرار گرفت و پس از اصلاح، جهت تصویب تقدیم هیئت وزیران خواهد شد.

لازم به ذکر است راه اندازی صندوق ملی محیط زیست از اولویت های دولت یازدهم و با هدف حمایت از فعالیت های اقتصادی سبز، کاهش آلودگی ها و بهبود وضعیت محیط زیست است.