یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در معاملات این هفته تالار بورس زاهدان تعداد یک میلیون و 622 هزار و 904 هزار سهم به ارزش 7 میلیارد و 300 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام معامله شده را از میان 44 شرکت عنوان کرد و گفت: 55درصد ارزش معاملات را خرید و 45درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی همچنین کد های معاملاتی جدید را 13عدد عنوان کرد و گفت: بیشترین ارزش معاملات در این هفته مربوط به شرکت فولاد مبارکه به ارزش بیش از 1 میلیارد و 300میلیون ریال بود.

هیراد اضافه کرد: از میان چهار کارگزار فعال در تالار بورس زاهدان کارگزاری بانک کشاورزی با 62درصد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری صنعت نفت، پتروشیمی خلیج فارس و قند ثابت خراسان بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص دادند.