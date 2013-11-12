  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۰

در هفته جاری/

یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

یک میلیون سهم در تالار بورس زاهدان معامله شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: تعداد یک میلیون و 622 هزار و 904 هزار سهم و حق تقدم در تالار بورس زاهدان معامله شد.

سوگل هیراد در گفتگو با مهر اظهار داشت: در معاملات این هفته تالار بورس زاهدان تعداد یک میلیون و 622 هزار و 904 هزار سهم به ارزش 7 میلیارد و 300 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

وی تعداد سهام معامله شده را از میان 44 شرکت عنوان کرد و گفت: 55درصد ارزش معاملات را خرید و 45درصد آن را فروش سهام شامل شد.

وی همچنین کد های معاملاتی جدید  را 13عدد عنوان کرد و گفت: بیشترین ارزش معاملات در این هفته مربوط به شرکت فولاد مبارکه  به ارزش بیش از 1 میلیارد و 300میلیون ریال بود.

هیراد اضافه کرد: از میان چهار کارگزار فعال در تالار بورس زاهدان کارگزاری بانک کشاورزی با 62درصد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری صنعت نفت، پتروشیمی خلیج فارس و قند ثابت خراسان بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص دادند.

 

کد مطلب 2174798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها