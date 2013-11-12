بی حجابی به صورت معضل کاملا مشهود در جامعه درآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی حجاب و عفاف اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در محل این اداره کل با بیان اینکه بی حجابی به صورت یک معضل کاملا مشهود در جامعه درآمده است افزود: این معضل فقط براي افراد بي‌حجاب مشكل ايجاد نمي كند بلکه آسیب های آن تمام اعضاي جامعه را در بر مي‌گيرد.

وی تصریح کرد: حجاب و عفاف یک دستور دینی و از مسائل مهم جامعه ما بوده و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه حجاب به معنای پوشش بیرونی و عفاف به معنای پوشش درونی است اظهار داشت: در صورت نبود این دو امر در جامعه شاهد به وجود آمدن مشکلات و اثرات مخرب اجتماعی زیادی در جامعه خواهیم بود.

شکری بسیاری از بی حجابی ها را به علت نا آگاهی افراد از این مقوله مهم دانست و گفت: اعتقاد قلبی بیشترین تاثیر در روحیه و ظاهر افراد داشته و باید سعی در درست کردن اعتقادات مردم داشته باشیم.

وی پیشنهاد ورود به مدارس و تعامل با انجمن اولیاء و مربیان در خصوص اقدام نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پدران و مادران با موضوع ترویج عفاف و حجاب و ترویج آموزه های دینی را داد و خاطرنشان کرد: هدف ما از اجرای برگزاری جلسات، همایش ها و کارگاه های حجاب و عفاف باید موجب تحول در افراد باشد.

جلسه عفاف و حجاب اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با هدف برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص برنامه های عفاف و حجاب و نیز اقدام برخی موارد دستورالعمل ارسالی برنامه های 11 گانه حجاب و عفاف دولت برگزار شد.

تدوین آیین نامه داخلی و عملیاتی کردن آن، آموزش خانواده کارکنان و توانمندسازی پرسنل از جمله مصوبات این جلسه بود.