مشکلات جایگاه سی ان جی شهرداری رودسر رفع می شود

خداداد قنبرزاده سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جایگاه سی ان جی رودسر در سال 89 براساس قراردادی سه ساله بین شهرداری رودسر و شرکت خصوصی نارستان به شرکت مزبور بصورت اجاره واگذار شد.

وی اظهارداشت: این قرارداد روز گذشته به پایان رسید و طی نشستی که با شرکت طرف قرارداد داشتیم شهرداری جایگاه سی ان جی را از طرف قرارداد تحویل گرفته و قرار شد از این پس مدیریت این جایگاه توسط شهرداری صورت گیرد.

شهردار رودسر با اشاره به عدم انجام تعهد مالی شرکت طرف قرارداد گفت: متاسفانه شرکت نارستان طی سه سال قرارداد در مجموع چهار میلیارد و 540 میلیون ریال بدهکار است که از این میزان فقط دو میلیارد و 610 میلیون ریال اوائل قرارداد به حساب واریز و هنوز دو میلیارد و 720 میلیون ریال به شرکت گاز و 560 میلیون ریال نیز به جهت کارکرد در ماه جاری بدهکار است.

وی اذعان داشت: کار تحول و جابجایی مدیریت جایگاه امروز انجام و سوختگیری نیز در این سامانه آغاز شد.

قنبرزاده یادآورشد: در طول سه سال گذشته شهروندان بارها شاهد تعطیلی و عدم سرویس دهی این جایگاه بودند که تلاش می کنیم دیگر شاهد تعطیلی این جایگاه نباشیم.