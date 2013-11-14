عاشورا؛ سرفصلی مهم از تاریخ اسلام/ عزادار واقعي احيا كننده ارزش هاي عاشورايي است

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت واقعه عاشورا كه پس از شهادت حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) براي اولين بار توسط مختار ثقفي در كوفه برپا شد و ائمه اطهار نيز هر يك اين مراسم را در زمان حيات خود برگزار می‌کردند.

از دوره حكومت آل بويه و پس از آن در دوران صفويه اين آیین مذهبي رنگ و بوی ديگري در كشورمان به خود گرفته و به جز چند سالي كه در دوران پهلوي اول برگزاري مراسم آن در ايران ممنوع بود، تا كنون برگزار شده و هر ساله پرشور تر از گذشته اجرا می‌شود.

حاج حسین بختیاری يكي از مداحان اهل بيت و پیر غلام امام حسين (ع) در خصوص ظهور سبك هاي جديد در مداحي به مهر گفت: اگر سبك هاي جديد متناسب با افكار عمومي توسعه پيدا كند،مشكلي ايجاد نخواهد كرد تا زماني كه به صورت آوازخواني تبديل نشود.

وي بيان داشت: سبك هاي جديد بايد به گونه اي باشد كه مردم را به سوي نواهاي عاشوراهايي سوق دهد.

وي عنوان كرد: در همدان به علت اينكه اكثريت مداحان شاگردان پیر غلامان و بزرگان اين فن هستند با مشكل استفاده از سبك هاي ناسالم مواجه نيستيم.

وي علت عدم برگزاري مراسم واحد عاشوراي حسيني در همدان را با وجودي كه آرزوي خودش است نبود متولي براي اين حركت ارزشمند برشمرد و افزود: در صورتي كه پیر غلامان و ریش سفيدان براي آغاز اين كار قدم بردارند اين اتفاق روي خواهد داد و شاهد اين رويداد در اربعين سال هاي گذشته بوديم كه اميدواريم در عاشورا نيز محقق شود.

يكي ديگر از مداحان همداني نیز گفت: در شهر همدان كمتر مواجه با آفات گرفتار شده مجالس عزاداري به نسبت ديگر شهرهاي ايران هستيم.

حسين مهدوي راد بيان داشت: علت كمتر بودن انحرافات در هيئت هاي همداني وجود سبك سقايي در اين شهر از گذشته است كه بيان كننده همه واقعه عاشورا همراه با حركت عزاداران در شب هاي محرم است.

وي وجود پير غلامان در اين حوزه را عاملي ديگر براي عدم ايجاد انحراف در سبك هاي مداحي در همدان عنوان كرد و بيان داشت: علما همواره مستمعين را تشويق به به معرفت يابي کرده‌اند.

وي مراسم هاي عزاداري اهل بيت را بهترين زمان براي ترويج امر به معروف و نهی از منكر عنوان كرد و اذعان داشت: بيان اين گونه مطالب در دل و جان عزاداران جاي می‌گیرد، چرا كه آمادگي پذيرش آن در اين مراسم‌ها محيا است.

اين مداح همداني با اشاره به لزوم وجود وعاظ در مراسم هاي عزاداري عنوان كرد: در برگزاري مراسم‌ها از وعاظ توانا استفاده شود و سخنران نيز سعي كند پس از پايان سخنراني در مراسم باقي بماند تا برداشت نادرستي از ترك جلسه توسط عزاداران نشود.

وي اظهار داشت: مداح بايد در بيان خود ريشه و اصل حركت امام حسين (ع) را اشاعه دهد و در اشعار قديمي اين موارد جلوه بيشتري داشت.

اين مداح همداني اظهار داشت: شهر همدان شاعرپرور است و در اشعار آنان عرفان موج می‌زند و این خود يكي از عنايات اهل بيت به مداحان همداني است.

مهدي راد يكي از دغدغه هاي خود را در مراسم هاي عزاداری ذكر نام شهدا عنوان و بيان داشت: نبايد به شهدا كم لطفي كرد .

سید حمید حسینی يكي از پژوهشگران ديني در دانشگاه آزاد همدان گفت: ارزش‌ها آن چيزي است كه در باور مردم خوب و مطلوب قلمداد می‌شود و منشا همه آن‌ها خالق هستي است.

وي ادامه داد: ارزش‌ها از منشا ديني، عقلي، علمي، غريزي و و عرفي سر چشمه می‌گیرند.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد همدان بيان داشت: مردم پس از رحلت رسول خدا(ص) اولين و بزرگ‌ترین هنجار شكني تاريخ اسلام را با ناديده گرفتن حادثه غدير انجام دادند و اين در حالي است كه غدير يك ارزش ديني و دستور نصب از سوي پروردگار متعال بود.

امام حسين (ع) احيا كننده ارزش هاي ديني، فكري و عقلي است

حسيني با اشاره به اينكه اين هنجار شكني سر سلسله شكسته شدن ديگر ارزش هاي اسلام را فراهم کرد، افزود: امام حسين (ع) احيا كننده ارزش هاي ديني، فكري و عقلي است.

وي حادثه عاشورا را نقض هنجارهاي بشري عنوان و امام حسين (ع) را حافظ همه ارزش هاي ديني معرفي كرد.

حسيني اذعان داشت: علت از بين نرفتن حادثه عاشورا از يادها با توجه به اينكه حوادثي ناگوار تر از اين نيز در تاريخ به وقوع پيوسته اين است كه امام حسين (ع) و يارانش همه ارزش‌ها را در كار خود متجلي كردند.

وي ادامه داد: در حالي كه امام حسين (ع) متجلي كننده همه ارزش هاي خوب است، دشمن وي نقض كننده ارزش‌ها بود.

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد همدان با اشاره به پر رنگ تر شدن مراسم عزاداری در دوران صفويه به علت حاكميت تشيع در ايران، اظهار داشت: عزادار بايد حافظ ارزش‌ها باشد چرا كه باعث می‌شود پرچم اين خاندان را هميشه برافراشته نگاه دارد.

حسيني عزادار واقعي را احيا كننده ارزش هاي عاشورايي معرفي و ادامه داد: مداحان فقط مداحي می‌کنند اما آنان بايد بدانند اين فن حقيقتي در قالب هنر است كه به لسان آماده است.

وي افزود: انگشت مداح بايد به سوي عبوديت باشد نه براي اينكه عزادارن سينه بزنند و اشک بريزند بلكه بايد در پس اين حضور در مجالس كسب معرفت نمايند.

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد همدان در خصوص اجراي مراسم عزاداري مشترك هیئت‌ها در همدان، گفت: علت برگزاري مراسم عزاداري در شهري مانند زنجان وجود ساختار زباني مشترك و وحدتي است كه به اين واسطه آنان پيدا کرده‌اند.

حسيني اظهار داشت: در استان همدان با تنوع فرهنگي و زباني متعددي مواجه هستيم و نبايد زياد بر وحدت اجرايي تاكيد كرد، بلكه می‌توانیم بر وحدت محتوايي با اجراي نوحه هاي مشترك تاكيد داشته باشيم.

وي زيبايي اجراي مراسم هاي عزادراي را در استان همدان تنوع قومي و زباني زياد آن با اجراي مداحي به همان لهجه برشمرد و ادامه داد: براي وحدت اجرا بايد مسئولان به ويژگي هاي جغرافيايي توجه داشته باشند.

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد همدان با اشاره به ورود هنجارها و تجمل گرايي حتي در مراسم هاي عزاداری بيان داشت: مسئولان هيئت هاي عزاداري بايد از حركت به سوي تجمل بپرهيزند.

حسيني با تاكيد بر مسئولیت ريش سفيدان و بزرگان هيئت ها در جهت دهي به چگونگي برگزاري مراسمات، عنوان كرد: بايد با نيت خیرخواهانه هدف از برگزاري مراسم عزاداري ابا عبدالله الحسين (ع) را براي اعضا هيئت تشريح كرد.

وي علت ورود سبك و نواهاي نامناسب را در مراسم هاي عزاداری نبود متن برگرفته از جان و روح مداحان عنوان و افزود: سبك عزاداري بايد توسط خود عزاداران ابداع شود و مداحان نيز اشعاري كه خود می‌سرایند را بيان كنند تا بر مردم نيز اثرگذار باشد.

واضح است كه واقعه عاشورا كه در فرهنگ ايرانيان به عنوان زنده كننده اسلام از آن ياد می‌شود و حتي زمينه ساز انقلاب اسلامي نيز بوده است ارزشي است كه با گذشت قرن‌ها و با همه سخت گیری‌ها به شيعيان رسيده و قلب تپنده جامعه محسوب می‌شود.

از اين رو انتظار می‌رود عزاداری‌ها در اين خصوص نيز به جاي توجه به مسائل عاطفي و سطحی به سوي درك راه، نهضت و ارزش هاي آن باشد كه ابا عبدالله الحسين (ع) براي آن به شهادت رسيد كه در اين صورت به معرفت و بصيرت واقعي حركت ايشان منتهي می‌شود.