بمب گذاری ها ذره ای در تشیع تزلزل ایجاد نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق در مراسم شب تاسوعا که با حضور صدها تن از عزاداران امام حسین برگزار شد بصیرت را از دروس عاشورا و کلید نجات توصیف کرد و گفت: تنها با داشتن بصیرت امکان استنتاج امور وجود دارد.

وی نگریستن در آیات الهی را از جمله عوامل بصیرت افزا در افراد عنوان کرد و اظهار داشت:حتی ملائک نتوانستند به مقامی که انسان رسید دست یابند و این در راستای داشتن بصیرت بوده است.

سید عمار حکیم در بخشی از سخنانش رزق را حقی از طرف خداوند برای بندگان دانست و تاکید کرد:رزق با حرص نمی آید و اینگونه نیست مال حرام انسان را به سعادت برساند.

وی به ثابت قدم بودن تشیع در سالیان سال در گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: فکر می کنند با بمب گذاری می توانند شیعیان را از بین ببرند در حالی که نمی دانند چه خدمتی با شیعیان می کنند و باعث تثبیت تشیع می شوند.

رئیس مجلس اعلای عراق با اشاره به دیدار خود با یکی از مراجع بعد از سال های 2006 و 2007 که تکفیری ها اقدامات جنایتکارانه ای علیه شیعیان انجام می دادند بیان کرد: در ان دیدار عرض کردم شیعیان بخاطر اسمشان در شناسنامه کشته می شوند چه باید کرد؟ که ایشان در پاسخ فرمود چه بسا از چیزی بدتان بیاید در حالیکه خیر فراوانی در آن باشد.

وی اضافه کرد: شیعیان عراق در زمان صدام با آن همه ظلم صبور و پایدار بود و الان بعد از اشغالگری ها و با این وضعیت امنیتی کنونی همچنان ثابت قدم مانده به شکلی که برای همه جای سئوال است که مردم عراق چکونه این مشکلات را تحمل کرده اند.

حکیم در ادامه به ذکر وقایعی از حادثه کربلا اشاره کرد و گفت: شب عاشورا امام حسین همه را جمع کرد و فرمود لشکریان دشمن من را می خواهند بنابر این هرکس که میخواهد می تواند در تاریکی برود چون فردا همه کشته می شویم که حضرت علی اکبر گفت پدر آیا ما برحق هستیم یا نه و امام حسین پاسخ داد بر حق هستیم و علی اکبر نیز در ادامه گفت بنابراین ما فردا چه کشته شویم چه بکشیم اهمیتی ندارد چون بر حق هستیم.

وی افزود: زمانی که حضرت علی اکبر که شبیه ترین افراد به پیامبر بود قصد عزیمت به میدان را داشت لشکریان یزید بخاطر نسب فامیلی که مادر حضرت علی اکبر با ابوسفیان داشت به ایشان پیشنهاد امان گرفتن دادند در حالیکه حضرت علی اکبر پاسخ داد چطور شما نسب فامیلی من با ابوسفیان را می بینید اما نسبت من با پیامبر را نمی بینید در حالی که پیامبر مهم تر است.

حکیم این پاسخ حضرت علی اکبر را ناشی از بصیرت بالای ایشان توصیف کرد.