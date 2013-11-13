غیرت حسینی در صحرای کربلا به اوج رسیده است/ سیره ائمه اطهار بهترین الگو برای زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سعادت از خطبا و روحانیون برجسته کشوری شب سه شنبه در جمع عزاداران کرمانی در حسینیه ثارالله با اشاره به صلح امام حسن(ع) علت این اقدام را بی وفایی یاران دانست و گفت: امام حسن( ع) اگر 20 یار با وفا داشت حتما با معاویه می جنگید و این در حالی است که امام با شرایط خاص صلح را پذیرفت.

وی به سخن عده ای از خواص امروز درباره صلح در مقابل استکبار اشاره کرد و ادامه داد: امروز افرادی در جامعه هستند که حاضرند از تمام هستی خود در مقابل اسلام بگذرند و حاضرند همچون عباس حافظ حریم حضرت زینب( س)در سوریه باشند و جان خود را فدا کنند.

حجت الاسلام سعادت همچنین به مذاکرات ایران در ژنو اشاره کرد و اظهار داشت: این مذاکرات مسئولین ایران تسلیم در مقابل استکبار نیست بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب این مذاکرات یک نرمش قهرمانانه است و ما با عقل و ادله در پای مذاکرات شرکت کرده اند.

تیم مذاکره کننده ایران بر اثر حق ملت معامله نمی کند

وی مسئولین را مدافع حق ملت معرفی کرد و ادامه داد: مسئولین کشور هیچگاه در مقابل حق ملت مذاکره و معامله نمی کنند و محکم بر سر حق مسلم ملت ایستاده و از آن دفاع می کنند و مردم نیز از حق مسلم خود در بحث هسته ای کوتاه نخواهند آمد.

حجت الاسلام سعادت در بخش دیگری از سخنان خود به عظمت مصیبت حادثه کربلا اشاره کرد و گفت: عظمت مصیبت کربلا تنها در رنج های وارده به امام حسین( ع) و خاندان اهل بیت نیست؛ هر چند که این مصیبت ها نیز در طول تاریخ بی نظیر است.

وی همچنین به غیرت امام حسین( ع) در حادثه کربلا اشاره کرد و با اشاره حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام( ص) بی غیرت ها را در کنار کسانی که آق والدین شده قرار داد و افزود: این غیرت حسینی در صحرای کربلا به اوج خود رسید.

حجت السالام سعادت گفت: سیره و منش ائمه اطهار( ع) بهترین الگو برای همگان بوده و آدمی را به سوی سعادت و کامیابی سوق می دهد.