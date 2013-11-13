بازیکن و مربی سابق پرسپولیس به کادر فنی صبای قم پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از سه هفته دیگر به آغاز بازی های دور برگشت سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باقی مانده و صبای قم بعد از معرفی سرمربی و مربیان خود در کادر فنی، مربی دروازه بان های خود را نیز شناخت.

با نظر عبدالصمد مرفاوی سرمربی جدید و البته باتجربه تیم فوتبال صبای قم، سعید عزیزیان بازیکن و سنگربان سابق تیم های مطرح استقلال و پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان به عنوان مربی دروازه بان های تیم صبا معرفی شد، مربی که سابقه حضور در تیم مطرح پرسپولیس تهران را دارا است.

عزیزیان در حالی برای نیم فصل دوم بازی‌های سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس مربی دروازه بان های تیم فوتبال صبای قم شد که در تیم های مطرح دیگری نیز سابقه فعالیت در این مسئولیت را که حرفه ای اصلی اش محسوب می شود، دارد.

از جمله سوابق کاری عزیزیان مربی جدید دروازه بان های صبای قم می‌توان به فعالیت وی در تیم های فوتبال پرسپولیس تهران، شاهین بوشهر و مس کرمان نیز اشاره کرد که در تمامی این تیم ها به عنوان مربی دروازه بان های فعالیت کرده است.

مرفاوی سرمربی جدید تیم فوتبال صبای قم در حالی عزیزیان را به عنوان مربی دروازه بان های تیمش معرفی کرده است که پیش از این ساکت الهامی مربی سابق تیم های استقلال، پیکان، مس سرچشمه و اتکاء گرگان را نیز به عنوان مربی و دستیار خود معرفی کرده بود.

مرفاوی فصل گذشته نیز هدایت تیم فوتبال صبای قم را از هفته دهم تا پایانی لیگ دوازدهم بر عهده داشت و با این تیم در لیگ برتر به مقام دهم رسید در حالی که در آن مقطع زمانی محمود فکری کاپیتان سابق تیم استقلال تهران را به عنوان مربی و همکارش معرفی کرده بود ولی حال از فکری خبری نیست.

این مربی در مهمترین ماموریت خود در مسئولیت سرمربیگری تیم فوتبال صبای قم در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، به دنبال تقویت جایگاه تیم صبای قم نیز خواهد بود و قصد دارد چند بازیکن جدید را هم به تیم صبای قم اضافه کند.

سرمربی جدید تیم فوتبال صبای قم لیستی از بازیکنان مورد نظر خود را تهیه کرده‌ است و قصد دارد بعد از اینکه با آن‌ها صحبت کرد و به توافق رسید، آن را در اختیار مسئولان باشگاه صبای قم قرار داده و باشگاه صبا با آنها قرارداد امضاء کند.