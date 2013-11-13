فلسفه قیام عاشورا ایجاد امنیت بشریت بود/حضور جوانان در سوگواری امام حسین فریاد بر علیه ظلم است

حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: ما وضعیت دوران امام حسین (ع) را مورد توجه و بررسی قرار دهیم می بینیم که دوران حکومت یزید لعنت الله سگ بازی، مشروب خواری، نوکر گیری از عجم ها ، تحریف قرآن و جعل احادیث به اوج خود رسیده بود و ارزش های دینی و اسلامی زیر پا گذاشته می شد.

وی اظهار داشت: در این راستا امام حسین (ع) در این شرایط خاص و خفقان نتوانست بر علیه این کارهای انحرافی و ظلم ستیزی سکوت کند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان به فرمورده پیامبر اکرم (ص) اشاره کردوگفت: اگر در مملکتی پادشاهی ظلم کرد و ارزشهای اسلام را زیر پا گذاشت نباید در مقابل این ظلم سکوت کرد و در این بین تکلیف امام حسین (ع) روشن بود تا با یزید مبارزه کند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: در این میان امام حسین (ع) در مقابل این ظلم ها قیام کرد تا جامعه خود را اصلاح کند که در این راستا فلسفه قیام عاشورا اصلاح امور امت پیامبر است.

وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر را فلسفه دیگر قیام عاشورا یاد کردو یادآورشد: در شرایط بحران و خفقان حکومت یزید تکلیف این بود که امام حسین (ع) قیام کند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امام حسین (ع) به خاطر سلطنت و مال دنیوی قیام نکرد بلکه برای ترویج و تعمیق دین خدا و ارزشهای اسلامی قیام کرد تا بتواند سرزمین خفقان را به سرزمین اسلامی تبدیل کند.

حجت الاسلام خدایی با بیان اینکه در هر فرهنگی الگویی وجود داردو از این الگو به عنوان سمبل استفاده می کنندگفت: همانطور که در تاریخ انسانهایی که با اقدامات و ایثار گری که داشتند به عنوان الگو ثبت شدند.

وی تصریح کرد: در این راستا جوانان عاشورایی که در راه حق طلبی و مبارزه با کفر، همراه با امام حسین(ع) راهی جنگ با دشمن شدند و در این راه به شهادت رسیدند پس امروز باید جوانان امروز جوانان عاشورایی را به عنوان الگو در زندگی خود قرار دهند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان حضور جوانان در مراسم سوگواری امام حسین (ع) را بسیار مثمر ثمر دانست و گفت: جوانان با حضور خود در مجالس عزاداری در جامعه بر علیه ظلم فریاد می زنند و تزکیه نفس می کنند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: حضور جوانان در مجالس عزاداری امام حسین ضروری است چرا که این حضور نگاه فتنه انگیز دشمن را خنثی می کند.

وی افزود: نصب پرجم سیاه ، پیراهن سیاه بر تن کردن ارادات به امام حسین (ع) است.