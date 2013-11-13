تظاهرات مقابل پارلمان بلغارستان/ 12 نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوبال پست گزارش داد که پلیس بلغارستان نیمه شب گذشته تلاش بسیاری را برای متفرق کردن جمعیت معترضین که به مدت 12 ساعت مقابل پارلمان تجمع کرده بودند، انجام داد و در این بین 12 نفر بازداشت و دستکم دو نفر زخمی شدند.

هافینگتون پست گزارش داد که تظاهرات روز گذشته پس از اعتراض دانشجویان دانشگاه صوفیه بلغارستان انجام شد که با تشکیل زنجیره های انسانی خواستار استعفای دولت به دلیل آمار بالای فقر و فساد شده بودند.

معترضان فریاد می زنند که "دولت رسوایی به بار آورده است. باید استعفا داده و نخست وزیر باید به زندان برود" و "هر روز تا زمان دستیابی به اهدافمان به خیابانها می آییم".