برگزاری مراسم پرشور علم گردانی در فرخ شهر/ عزاداری در زیر باران شدید

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری خواستگاه تشيع و مرکز تبلور و تجلي شور و عشق حسيني و ميراث‌دار فرهنگ عاشورايي است و مردم آن از گذشته تاکنون ارادتي خالصانه به حسين (ع) سالار شهيدان، حضرت ابوالفضل (ع) و ياران باوفاي او دارند، به طوري که در طول تاريخ این استان به شهر حسيني شهرت داشته است.



تمام این ارادت و سرسپردگی با برگزاری آئین هایی نمود پیدا می کند که صدها سال قدمت داشته و از سینه به سینه به نسل ها منتقل می شود، آئین هایی که مختص استان چهارمحال و بختیاری و مردم این دیار بوده و یا از این منطقه به سایر کشور منتقل شده است.



مردم استان چهارمحال و بختیاری به مانند ساير مناطق و فرهنگهاي مختلف کشور، داراي آداب و رسوم و سنن خاصي در برگزاري مراسم عزاداري و سوگواري بوده، اما برخي از اين مراسمات از جمله علم گردانی، خیمه سوزانی، برپايي دستجات و... نه تنها در کشور بلکه در سراسر دنيا بي نظير و متعلق به منطقه استان چهارمحال وبختیاری است.



مراسم علم گردانی در شهر فرخ شهر یکی از مراسم عزاداری مهم در شهر فرخ شهر به شمار می آید.



این مراسم هرساله در روز صبح تاسوعا برگزار می شود و تعداد زیادی از مردم شهرهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری و استانهای دیگر به شهر فرخ شهر می آیند تا شاهد این مراسم باشند.



ورود سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختیاری در روز سه شنبه و بارشها درروز چهارشنبه(تاسوعا) در این استان ادامه داشت.



با وجود اینکه بارش شدید باران درروز تاسوعا در استان چهارمحال و بختیاری وجود داشت اما بارش شدید نتوانست جلوی عزاداری مردم را بگیرد.



با وجود بارش شدید باران در خیابانهای اصلی شهر فرخ شهر مراسم علم گردانی در روز تاسوعا برگزار شد و مردم در حالیکه لباسهایشان خیش شده بود در عزادارای شرکت کردند و همراه با علم گردانی عزاداری کردند.



بر اساس تصمیم گیری هیئت های مذهبی این شهر مراسم علم گردانی صبح امروز چهارشنبه در زیر باران شدید در خیابانهای شهر فرخ شهر برگزار شد.



حضور فعال جوانان و نوجوانان عزادار از ویژگی های خاص این مراسم بود.



این مراسم ازساعت 9 صبح امروز چهار شنبه در میدان بزرگ بسیج این شهر آغاز شد وعلم گردانی تا میدان انقلاب این شهر ادامه یافت.



حضور تعداد زیاد علم ها از ویژگی های این مراسم بود که به بصورت منظم پشت سرهم توسط خادمان امام حسین(ع) حمل می شدند.



این مراسم با حضور تعداد بسیار زیاد مردم عزادار برگزار شد.



عضو شورای اسلامی شهر فرخ شهر در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری مراسم گفت: مکتب عاشورا درس ایمان وآزادگی و ایثار را آموزش می دهد.



حسین کاوه اظهار داشت: شهر فرخ شهر یکی از شهرهای بزرگ و تاریخی و قدیمی استان چهارمحال و بختیاری است که در بین شهرهای دیگر استان در برگزاری مراسم عزاداری سابقه بیشتری دارد.

وی با اشاره به وجود دستجات عزاداری بسیار در این شهر، گفت: مردم بسیاری از شهرهای مختلف کشور برای دین مراسم عزاداری این شهر و شرکت در مراسم عزاداری امام حسین (ع) به این شهر سفر می کنند و این شهر یکی شهرهایی است که در بحث گردشگری مذهبی مطرح است.

عضو شورای اسلامی شهر فرخ شهر اذعان داشت: مراسم عزاداری مختلفی در این شهر برگزار می شود که یکی از مهمترین آنها برگزاری مراسم علم گردانی است که همه هیئت های مذهبی در آن شرکت می کنند واین مراسم با حضور علم های همه هیئت های مذهبی این شهر برگزار می شود و این نقش مهمی در وحدت و همدلی همه هیئت های مذهبی این شهر در برگزاری مراسم عزاداری دارد.