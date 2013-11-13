نظم، امنیت و پلیس از اولین مولفه های توسعه پایدار در جامعه محسوب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا صالحی افزود: ناجا زنجان با تعامل و مشارکت دستگاهها و اقشار مختلف اجتماعی و با محوریت مردم مداری و قانونمندی و با بهره مندی از دانش جدید در افزایش سرمایه های اجتماعی گام های خوبی برداشته است.



وی مردم را بزرگترین سرمایه اجتماعی پلیس دانست و یادآورشد: نیروی انتظامی بعنوان مظهر اقتدار مردم در تامین امنیت عمومی و از اولین مولفه های توسعه پایدار در جامعه محسوب می شود.



فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه اساس ماه محرم فرصتی برای ارایه خدمات و کارنامه نیروی انتظامی به مردم در صحنه عمل و افزایش کارآمدی است گفت: محرم وعده گاه تجلی خدمت و تلاش صادقانه فرزندان مردم غیور استان در سازمان خدوم نیروی انتظامی است.



سردار صالحی تصریح کرد: پلیس در سطح این استان در این ایام ابعاد مختلفی از خدمت توام با رافت ،اقتدار برخورد قانونی با بدخواهان و ارشاد، ایجاد نظم هرچه بیشتر و تامین امنیت دسته های عزاداری ها بخصوص دسته های عزاداری بزرگ حسینیه و زینبیه اعظم و احمدیه را به نمایش می گذارد.



وی نیروی انتظامی را مدافع، متولی و حافظ نظم، امنیت و آرامش اجتماعی یاد کردوافزود: در راه برقراری امنیت پایدار باید از تمام ظرفیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و اطلاعاتی بخوبی استفاده کرد.



فرمانده انتظامی استان زنجان تاکیدکرد: پلیس با همکاری و مشارکت مردم و مسوولان در پایتخت شور و شعور حسینی در اولویت های چهارگانه ماموریتی خود در زمینه پیشگیری از جرایم ،کشف جرایم ، مبارزه با مواد مخدر و حوزه ترافیک بخوبی عمل کرده است.



سردار صالحی کشف نیم تن و51 کیلوگرم موادمخدر، کشف 200 درصدی جرایم سرقت در سالجاری و کاهش کشته های حوادث رانندگی در طول چهار سال گذشه را از جمله این موفقیت ها دانست.



وی یادآورشد: یکی از افتخارات نیروی انتظامی ایجاد نظم و آرامش پایدار و دفاع از امینت مردم است.