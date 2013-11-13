شش پروژه راهسازی در دستور کار قرار دارد/ محور بادوله –کاکی نیاز به تعریض دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی پورفاطمی صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر بادوله اظهار داشت: این پروژه در هفته دولت با حضور معاون عمرانی استاندار وجمعی از مسئولان استانی و شهرستان عملیات اجرایی آن آغاز شده و هم اکنون نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: طول این پروژه پنج کیلومتر و عرض آن 24 متر است و اعتبار شروع آن نیز 13 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

وی خواستار تعریض بیشتر محوردر شهر بادوله وایجاد بلوار شد واضافه کرد: با توجه به مواصلاتی بدون این محور و تردد زیاد کامیون‌ها در این مسیر تعریض محور در شهر بادوله ضروری است.

پیگیری تامین اعتبار شش پروژه مهم راهسازی

پورفاطمی همچنین از پیگیری تامین اعتبار شش پروژه مهم راهسازی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها از محورهای پرترافیک و حادثه خیز و یا محورهای اصلی که به علت محدودیت اعتبارات استانی تا کنون عملیات اجرایی آن آغاز نشد و یا به علت محدودیت اعتبارات پروژه‌های اعتبارات آنها جوابگو نیست.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل جاده شیخیان به کاکی، محور خورموج به لاور شرقی، محور ساحلی بوشهر ـ دیر، مسیر باغبان ـ سرچشمه، تعریض محور بادوله ـ کاکی و محور ناصری به شهر زلزله زده شنبه است که نیاز به 97 میلیارد ریال اعتبار است.