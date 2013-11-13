الگوگرفتن از قیام عاشورا مایه قدرت و صلابت جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته صبح تاسوعا در جمع مردم عزاداران مسجد قمر بنی هاشم شهرک فرهنگیان با اشاره به 240 هزار شهید،900 هزار جانباز و 54 هزار آزاده که در طول دوران دفاع مقدس به جای مانده اند افزود: مردم ما قاطعانه در برابر ظلم ایستاده اند و از انقلاب و اسلام و نظام دفاع کردند.

وی ایستادگی در برابر ظلم را امری همیشگی برشمرد و اظهار کرد: همانطور که در بخشی از زیارت عاشورا میخوانیم این ایستادگی باید تا روز قیامت باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شواری اسلامی با اشاره به شکنجه های وحشیانه بعثی ها در زندان های مخوف عراق اذعان کرد:یزیدیان زمان بدترین رفتار را با رزمندگان و اسرای ایرانی داشتند و ان ها را به داخل شهرها میبردند و مردم آن ها را به شدت مورد توهین و تحقیر قرار می دادند و در همان لحظات بود که رزمندگان معنای اسارت خاندادن امام حسین (ع) را درک کردند.

مهمترین دلیل مقاومت رزمندگان در زندان های بعثی توکل بر خدا و الگو گرفتن از قیام امام حسین (ع) بود

امیر خجسته مهمترین دلیل مقاومت رزمندگان در زندان های بعثی را توکل بر خدا و الگو گرفتن از قیام امام حسین (ع) دانست و تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی با الگو گرفتن از این ایثار امام حسین (ع) مانند یک ابر قدرت در جهان می درخشد.

وی با بیان اینکه شیعیان از سراسر دنیا برای حفاظت از حرم حضرت زینب (س) در برابر تکفیری ها و سلفی ها ایستادگی می کنند ادامه داد: تکفیری ها و سلفی ها خواهان امارات اسلامی متشکل از کشورهای سوریه،عراق و ایران هستند و هدف بعدی آن ها کشور ما است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شواری اسلامی اوضاع حاکم در سوریه را زورآزمایی حق علیه باطل دانست و تصریح کرد: به لطف الهی حسینیان زمان در برابر یزیدیان زمان به پیروزی نهایی خواهند رسید.

امیر خجسته افزود: حماسه و ایثار امام حسین (ع) بر دلهای مسلمانان اثر گذار بوده است و باعث اتحاد و همبستگی آنان شده است.

وی مردم ایران را مردمی حسینی و عاشق اهل بیت دانست و گفت: امام حسین (ع) مورد تحریم آب قرار گرفت و مردم ایران نیز مورد تحریم اقتصادی قرار گرفتند.

خجسته در پایان سخنانش تاکید کرد: مردم ما با ایستادگی در برابر ظلم و کفر اسرائیل و آمریکا و صهیونسیم جهانی را خار و ذلیل کرده اند و شجاعانه از تحریم ها عبور خواهند کرد.