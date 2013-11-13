امام حسين الگوي سازش ناپذيري با ظلم و باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رجبی ظهر چهارشنبه در جمع سوگواران حسینی افزود: سراسر زندگي حضرت سید الشهدا علیه السلام حکايت از امتناع و خودداري از سازش با ستم و باطل است.

وی تاکید کرد: امام حسین (ع) در همه مراحل عاشورا از تسليم ناپذيري و ذليل نشدن سخن مي گويد، حتي در روز عاشورا با اينکه دشمن در برابر امام صف کشيده اند بازهم بر اين موضع خود پافشاري مي کند.

فرماندار رودبار گفت: الگوي ديگري که از حادثه عاشورا استنباط مي شود توحيد ناب و عرفان است.

وی در ادامه افزود: حضرت اباعبدالله الحسین (ع)دلیل اصلی قیام خود در دشت کربلا را به پا داشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر عنوان و جان و هستی خود را با تمام اخلاص فدای بقای اسلام در راه خدا کرد.

رجبی با اشاره به نقش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد: انجام این فریضه که از تاکیدات دین مبین اسلام است باید نسبت به فرهنگ‌ سازی در سطح جامعه برای نهادینه شدن این امر خداپسندانه ضمن آگاه‌ سازی مردم و خانواده‌ ها از آثار سوء بی‌ تفاوتی در برابر منکرات جامعه اقدام شایسته صورت گیرد.

وی اذعان داشت: این فریضه عاشورایی باید در جامعه با مشارکت مردم و مسئولان نهادینه شود زیرا یک شیوه مهم در مبارزه با تهاجم فرهنگی و اقدامات غرب علیه ملت جامعه اسلامی است.