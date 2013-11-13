نشست زمین در اهواز برای پانزدهمین بار/متروی اهواز زیر پای قطار را خالی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش نیز آسفالت اتوبان پاسداران اهواز در نزدیکی پل راه بند عامری نشست کرده بود. بر اثر این نشست خیابان نهج البلاغه جنب پل راه بند اهواز صبح یکشنبه دو هفته مسدود شد.

پس از نشست‌های مکرر آسفالت در مناطق سه راه فرودگاه، چهارشیر و دروازه شهرستان اهواز، این‌بار نشست‌ها به جلوتر رفته و در راه بند اتوبان پاسداران در ابعاد حدود 200 متر مربع نشست کرد و باعث شکسته شدن ریل قطار شد.

پس از شکسته شدن بخشی از ریل، در نهایت و پس از دو روز، شب گذشته این خط تعمیر و مجددا به کار خود ادامه داد.

معاون فنی راه آهن جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر که در محل وقوع حادثه حضور داشت، گفت: دو روز قبل از اینکه این حادثه اتفاق بیفتد، به ما اطلاع دادند که مترو نزدیک به ریل شده و احتمال ریزش آسفالت وجود دارد.

بهروز دره شوری افزود: ما نیز از دو روز قبل و پس از شنیدن این هشدار، برای جلوگیری از خطرات احتمالی، خط را مسدود کردیم.

دره شوری همچنین اظهار کرد: چند روز قبل تر نیز در ابتدای خیابان نهج البلاغه که فاصله چند صد متری با اینجا دارد، آسفالت ریزش کرده بود و احتمال چنین اتفاقی را نیز داده بودیم.

وی یادآور شد: پس از مسدود کردن این خط، کلیه تردد قطارها را از نظامیه که از شیبان می گذرد و به میان دشت می روند، گذراندیم.

معاون فنی راه آهن جنوب با بیان اینکه نشستی که صورت گرفت تحت کنترل بود، توضیح داد: دو روز است که در این قسمت ناظر گذاشته بودیم تا به محظ اینکه اتفاقی رخ دهد به ما اطلاع دهد. به همین دلیل مشکلی برای ما و شهروندان پیش نیامد و جای نگرانی نیست.

دره شوری گفت: کلیه خسارات مالی که متضرر شدیم را شرکت ساخت مترو (کیسون) تقبل کرد.

به گفته وی، بر اثر این نشست حدود 12 متر از یک کوپلاژ ریل قطار از مسیر قطع شد و پس از تلاش نیروهای راه آهن و قطار شهری این مسیر مجدد به حالت عادی باز گشت.

دره شوری همچنین افزود: شرکت کیسون زیرسازی ریل را برعهده گرفت و ما بخش روسازی و استحکام را انجام دادیم.

با توجه به گفته‌های مسئولان گویا چنین اتفاقاتی در آینده نزدیک باز هم رخ می‌دهد و لازم است که شهروندان هر چه بیشتر مراقب باشند.

پيش از اين آسفالت اطراف ايستگاه متروي اهواز در ميدان‌های فرودگاه و چهار شیر (شهید بندر) در ماه‌هاي گذشته چند بار نشست كرده و ترافيك آن محل را چند ساعت مختل كرد.

براي نخستين‌بار مهرماه پارسال دو نقطه از آسفالت دچار ريزش و نشست شد. این بار و پس از آخرین نشست‌های آسفالت در منطقه دروازه و صخیریه، هم اکنون ریزش به منطقه عامری (راه بند) نیز رسیده است و احتمال نشست‌های بیشتر در مسیرهایی که در گذشته نشست کرده بودند همچون میدان های چهار شیر و سه راه فرودگاه نیز وجود دارد.

همزمان با از سرگيري كار در كارگاه‌هاي متروی اهواز، نشستهای آسفالت از شمال اتوبان پاسداران رفته‌رفته به طرف جنوب این اتوبان کشیده شد، كارشناسان اين نشست‌ها را مرتبط با جنس زمين اهواز و عمليات حفاري در اين بافت‌ها مي‌دانند.

ریزش آسفالت اجتناب ناپذیر است

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز پیش از این اظهار کرده بود: انجام عملیات عمرانی در زیر زمین برای حفر تونل برای قطار شهری، باعث می شود که در نقاطی با توجه به اینکه تراز سطح بالایی زمین در شهر اهواز از جنس سلیتی و ماسه‌ای است همچنین آب‌های تحت‌الارضی نیز تراز بالایی دارند، ریزش صورت گیرد.

علیرضا عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همین دلیل به محض انجام هر گونه عملیات، بافت بالایی زمین دچار آسیبی جدی می‌شود که این آسیب اجتناب ناپذیر است.

فرورفتگی‌های قیفی شکل در زمین‌های آهکی که در اثر حل شدن سنگ‌های مزبور و فروریختن سقف ایجاد می‌شوند. به این صورت که سطح زمین حول یک نقطه زهکشی داخلی، فرسایش یافته است. ژئومورفولوژیستها این فرورفتگیها را «دولین» می‌نامند؛ اما مهندسان آنها را «فروچال یا سینک هول» می‌خوانند.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز توضیح داد: البته نشست‌های آسفالت بر اثر سهل انگاری کسی نیست و در ذات بافت خاک وجود دارد. متاسفانه اخیرا در بلوار پاسداران پدیده ای به نام سینک هول (فرو رفتگی قیفی شکل) در اثر عملیات ژئوتکنیکی و مکانیکی ایجاد شده است.

وی افزود: این تونل‌ها همچون زهکش عمل می‌کنند و به شکل قیفی فرورفتگی ایجاد می‌کند که در زمینه عبور و به مرور مشکلاتی را ایجاد می‌کند.