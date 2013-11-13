فاضلاب چالش جدی مردم آبادان/ پیگیر مشکلات فاضلاب تا حصول نتیجه قطعی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی در پاسخ به توضیحات روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان(مورخه چهاردهم آبان ماه جاری) در خصوص اظهار نظر وی در مورد اشتباه بودن اولویت بندی اصلاح شبکه فاضلاب در آبادان در جلسه مشترک بین شورای شهر و آبفا خوزستان و شهرستان توضیحاتی به دفتر خبرگزاری مهر در آبادان ارسال کرد.

در توضحیات رئیس شورای شهر آبادان آمده است: قضاوت عدم پاسخگویی مدیرکل آبفا استان به مردم و رسانه ها در جلسه فوق الذکر را به عهده دیگران می گذارم ولی با توجه به اینکه یکی از معضلات اصلی آبادان بحث فاضلاب بوده و شهروندان را دچار چالش جدی کرده به طوری که بیشترین علت مراجعه و تماسهای شهروندان به شورای شهر برای گرفتگی فاضلاب، نوار حفاریهای به جای مانده از حفاری فاضلاب، شکستگی لوله و احتمال آلوده شدن آب و .. است.

فرشید بهشتی عنوان کرده است: بهتر است ضمن افزایش شاخص بهره مندی مشترکین میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد سازمان آب و فاضلاب نیز به عنوان یک شاخص مهم مد نظر قرار گیرد. من کارشناس فاضلاب نیستم ولی وجود فاضلاب در معابر اصلی و فرعی و بعضا در حیاط منازل مردم نیاز به کارشناس زبده ندارد و وجود این مشکلات عینی به وضوح مشخص است.

وی اظهار کرد: به واسطه شغلی و تخصص در زمینه سلامت مردم و ناظر شورای اسلامی شهر در شورای سلامت اطلاع دارم که توصیف بهداشتی آبفا این است که آب بی رنگ، بی بو و بی مزه است به همین دلیل اظهارات من از روی ناآگاهی و عدم شناخت نبوده و تا حصول نتیجه قطعی و کسب رضایت شهروندان مشکلات فاضلاب آبادان را پیگیری خواهم کرد.