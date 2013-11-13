تفاهمنامه همكاري اقتصادي سرمايه گذاران اوكرايني در فارس امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس گفت: سابقه مناسب روابط ميان دو كشور جمهوري اسلامي ايران و اوكراين و عزم دو طرف براي گسترش اين تعاملات نويد بخش آينده روشن روابط است.

دكتر محمد احمدي در جلسه امضاي سه تفاهمنامه همكاري ميان يك شركت سرمايه گذاري از كشور اوكراين و بخش هاي دولتي و عمومي فارس با بيان اين كه دو كشور پس از استقلال اوكراين، داراي روابط مطلوبي بوده اند، اظهار داشت: ظرفيت بسيار بالايي براي همكاري ميان استان فارس و كشور اوكراين وجود دارد و اين سه طرح به عنوان پايلوت براي آغاز همكاري هاي گسترده صورت خواهد گرفت.

وي با اشاره به اينكه فارس استاني بزرگ با حدود پنج ميليون نفر جمعيت و نزديك به 130 هزار كيلومتر مربع مساحت و تنوع زياد اقليمي است، خاطر نشان كرد: علاوه بر سرمايه گذاري اوكراين در استان فارس، حضور كنسرسيوم هاي نفت، گاز و پتروشيمي فارس در اين كشور و همكاري دو طرف براي اجراي طرح هايي در كشورهاي ديگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نماينده عالي دولت در استان فارس خواستار حضور گسترده تر سرمايه گذار اوكرايني در طرحهاي استان شد و با تاكيد بر استقبال مديران فارس از حضور اين سرمايه گذاران، افزود: چندين خط آهن كه فارس را به استان هاي ديگر متصل مي كند و همچنين طرح هاي توسعه فرودگاه شيراز، از جمله پروژه هايي است كه مي تواند با مشاركت شركت سرمايه گذاري اوكرايني اجرا شود.

در اين جلسه ايوان چوبوتي يوك رئيس شركت سرمايه گذاري "بود سرويس" اوكراين با بيان اين كه بر اساس بررسي هاي ميداني و تحليل دقيق مسائل، سرمايه گذاري در سه طرح استان فارس را انتخاب كرده، اظهار داشت: علاقه داريم با تاسيس شركت مشترك در ايران علاوه بر سرمايه گذاري در طرح هاي فعلي در زمينه اجراي پروژه ها نيز مشاركت داشته باشيم.

در اين جلسه با حضور مديران مربوطه سه تفاهم نامه همكاري ميان شركت سرمايه گذاري بود سرويس كشور اوكراين و اداره كل راه و شهرسازي استان، شركت آب منطقه اي فارس و شهرداري شيراز به منظور ساخت راه آهن شيراز اهواز با اعتبار 500 ميليون يورو، انتقال آب از خليج فارس به شهرستان هاي جنوبي استان با اعتبار 350 ميليون يورو و مشاركت در ساخت خطوط متروي شيراز با اعتبار 400 ميليون يورو به امضا رسيد.

بر اساس اين تفاهم نامه ها شركت اوكرايني در زمينه انتقال آب دريا و ايجاد ايستگاه تصفيه آب، به صورتي كه موجب تامين آب مورد نياز شهرستان هاي جنوبي استان با قيمت مناسب شود سرمايه گذاري خواهد كرد.