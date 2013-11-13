به گزارش خبرنگار مهر، آئین عزاداری دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان روستای دهداران ظهر چهارشنبه در دبیرستان بنت الهدی دهداران سفلی برگزارشد.

حاضرین در این مراسم با زنجیرزنی و سینه زنی در هوای آفتابی، به سوگواری در اندوه اباعبدالله الحسین (ع) و اهل بیت (ع) ایشان پرداختند.

حجت الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد با قدردانی از متولیان برگزاری مراسم عزاداری دانش آموزان اظهارداشت: عزاداری و سوگواری در هوای گرم وآفتابی ما را به یاد شرایط نامساعد کربلا می‌اندازد و قطعا اجر و تاثیر آن از عزاداری در فضاهای سرپوشیده بیشتر است.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما باید در عزاداری های خود همواره با تفکر و تامل به یاد سختی‌ها، تشنگی و مظلومیت‌های امام حسین (ع) و فرزندان و یاران ایشان باشیم که برای انتقال مفاهیم حقیقت الهی، همه سختی ها را تحمل کردند.

پیام کربلا این است که ما نیز باید درهر شرایطی در کنار ولایت قراربگیریم

وی با اشاره به اینکه در واقعه عاشورا هرکس به نوبه ی خود نقشی را ایفا و به وظیفه خود عمل کرد، گفت: زنان ودختران، خردسالان، جوانان، نوجوانان و اصحاب امام حسین (ع) هرکدام به نوعی در تداوم مسیر شریعت و امامت نقش ایفا کردند و با ایستادگی خود، ماجرای بزرگی را رقم زدند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس تاکیدکرد: پیام کربلا این است که ما نیز باید درهر شرایطی در کنار ولایت قراربگیریم و با تحمل سختی ها از حق دفاع و مقاومت کنیم.

حجت الاسلام موسوی نژاد دانش آموزان را به تحقیق در مفاهیم عاشورا و پیروی از جوانان و نوجوانان کربلا توصیه کرد.

خاک کربلا به خاطر عمل به حق و ریخته شدن خون امام حسین (ع) مقدس شد

همچنین آیین عزاداری ویژه ماه محرم در مجتمع آموزشی شهید بیژنی روستای محمدجمالی برگزارشد.

مدیحه سرایی و سینه زنی، دکلمه و شعرخوانی توسط دانش آموزان و تقدیر از فعالان برگزاری مناسبت های مذهبی از برنامه های اجرا شده در این مراسم بود که با حضور جمعی از دانش آموزان، اولیا، معلمان و مسئولان محلی برگزار شد.

حجت الاسلام موسوی نژاد با تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام عزای اباعبدالله الحسین (ع) اظهارداشت: هرمکانی که مراسم اهل بیت (ع) در آن برگزار شود مقدس است و تقدس مکان و خاک بر اثر مراسمی است که در آن برپا شده است.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که در برگزاری مراسم اهل بیت (ع) و برای روشنگری مردم و دعوت به مسیر حق تلاش می کنند نزد خداوند جایگاه ممتازی دارند.

وی با اشاره به اینکه خاک کربلا به خاطر عمل به حق و ریخته شدن خون امام حسین (ع) مقدس شد، گفت: خاک مناطق عملیاتی در جنوب و غرب کشور ما نیز به دلیل اینکه جوانان در آن برای دفاع از مسیر حق الهی جنگیدند و به پیروی از امام حسین (ع) به تکلیف خود عمل کردند مقدس شد.

حضور در مراسم عزاداری اهل بیت(ع) با دعوت ائمه(ع) و امام زمان(عج) صورت می‌گیرد

عضوکمیسیون انرژی مجلس ابرازداشت: مناطق عملیاتی مثل فکه، شلمچه و اروند امروز زیارتگاه عاشقان عدالت و آزادگی و جوانان جویای حقیقت شده است که بوی کربلا را از آن استشمام می کنند.

موسوی نژاد تصریح کرد: وقتی برای حضور در مجالس شهدا و مناطق عملیاتی شهدا باید ما را دعوت کنند قطعا حضور در مراسم عزاداری اهل بیت (ع) نیز با دعوت ائمه (ع) و امام زمان (عج) صورت گرفته است.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی گفت: دانش آموزان، نوجوانان و جوانان به دعوت حضرت علی اکبر (ع)، علی اصغر (ع)و رقیه (س) در این مراسم شرکت کرده اند و همواره باید با الگوگیری از ایشان به تقویت آموزه های دینی بپردازند.

وی از دست اندرکاران برگزاری مراسم اهل بیت (ع) و مجالس عزاداری دانش آموزی قدردانی کرد و بر تداوم آن به منظور انتقال ارزش های دینی و الهی تاکیدکرد.

روستای محمدجمالی از توابع بخش شبانکاره دارای 800 نفر جمعیت در 35 کیلومتری مرکز شهرستان دشتستان (شهر برازجان) قراردارد.