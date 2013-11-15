نظر استفن هاوکینگ درباره کشف بوزون هیگز / راه اندازی نمایشگاه پشت صحنه برخورد دهنده بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، کشف بوزون هیگز یا ذره ای که جرم ماده را توضیف می دهد به عنوان بزرگترین کشف علمی مدرن توصیف شده است و به همین دلیل هم جایزه نوبل فیزیک امسال را از آن خود کرد، اما همه از این بابت تحت تأثیر قرار نگرفتند.

استفن هاوکینگ فیزیکدان 71 ساله بریتانیایی در مراسم موسسه علم لندن که برای راه اندازی نمایشگاه جدید برخورد دهنده برگزار شده بود گفت که اگر بوزون هیگز کشف نمی شد فیزیک جالب تر بود.

این نمایشگاه به بازدید کنندگان این امکان را می دهد که به پشت صحنه برخورد دهنده بزرگ هادرون و سرن که در آزمایشگاه فیزیک ذرات در ژنو قرار دارد نگاهی بیاندازند.

نقش بوزون هیگز دادن جرم به ذراتی است که از اتم تشکیل شده اند. این ذره به عنوان قطعه گمشده مدل استاندارد فیزیک توصیف شده است که توضیح می دهد چگونه بخشهای کل کیهان به شکلی که ما درک می کنیم با هم در تعامل هستند.

بدون این جرم ذرات با سرعت در عالم هستی درحال حرکت بودند و قادر نبودند که برای شکل دادن اتمها به یکدیگر متصل شوند و در نتیجه هیچ چیز شکل نمی گرفت.

این ذره با استفاده از برخورد دهنده بزرگ هادرون به عنوان پرانرژی ترین برخورد دهنده ذرات توسط سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) در سال 2012 مشاهده و کشف شد.

هاوکینگ با دلایل شخصی نسبت به این کشف که برای پیتر هیگز و فرانسوا انگلرت جایزه نوبل فیزیک به همراه آورد ، تأسف می خورد.

هاوکینگ گفت: من با گوردن کین از دانشگاه میشیگان شرط بسته بودم که ذره هیگز پیدا نمی شود و جایزه نوبل موجب شد که مبلغ 100 دلار به وی بپردازم.

وی در جریان سخنرانی خود با اشاره به این که وی طولانی ترین بازمانده بیماری ALS یا بیماری نورونهای حرکتی است به روزهایی که خود دانشجوی علوم طبیعی در دانشگاه آکسفورد بود اشاره و تصدیق کرد در جریان سه سال دوران دانشجویی خود 1000 ساعت به شکل یک ساعت در یک روز کار کرده است.

استفن هاوکینگ همچنین توضیح داد چرا وی به یکی از هیجان انگیزترین ایده های فیزیک امروز یعنی نظریه "ام" اعتقاد دارد. این نظریه بیان می دارد که هزاران جهان متفاوت وجود دارد و این جهان های چندگانه می توانند به طور طبیعی از قوانین فیزیکی سرچشمه گرفته باشند.

هر جهان دارای تاریخهای احتمالی بسیاری هستند و احتمالا دارای کشورهای احتمالی هستند این کشورها شبیه جهانی که ما مشاهده می کنیم هستند اما برای هرگونه شکل حیات نامناسب محسوب می شوند و تنها جهان های معدودی می تواند میزبان موجوداتی مثل ما باشند.

هاوکینگ اعتقاد دارد که این احتمال وجود دارد که نخستین شواهد نظریه "ام" در برخورد دهنده بزرگ هادرون مشاهده شود. فیزیکدانهای نظری نیز اظهار داشته اند که آینده نژاد بشر به اتفاقاتی بستگی دارد که در فضا رخ می دهد.

هاوکینگ همچنین اظهار داشت: فکر نمی کنم که ما یک هزار سال دیگر بدون فرار از مرزهای سیاره شکننده و ضعیف خود بتوانیم به بقا ادامه دهیم.

وی در پایان به شرکت کنندگان در این مراسم گفت: یادتان باشد به ستاره ها نگاه کنید نه پاهایتان، سعی کنید آنچه را که می بینید معنادار کنید و شگفتی کودک واری را درباره وجود جهان هستی داشته باشید.